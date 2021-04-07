Наличие российского гражданства у жены главы СБУ Ивана Баканова "может быть угрозой", считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Об этом шла речь в его интервью изданию “Левый берег”.

Как сообщалось ранее, в марте президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) относительно двойного гражданства украинцев. Кабинет Министров вместе с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

По мнению Данилова, в современном мире наличие двойного (множественного) гражданства возможно, но государство должно об этом знать. Однако наличие не только украинского гражданства является недопустимым для государственных служащих, особенно, если речь идет о гражданстве РФ.

“Что касается страны-агрессора, мы не можем сегодня допустить двойного гражданства в данном случае — чтобы они, например, повлияли на наш политикум”, — заявил Данилов.

На вопрос о том, есть ли угроза национальной безопасности из-за наличия российского гражданства у членов семьи государственного служащего, секретарь СНБО ответил: “Я считаю, что есть”.

Комментируя тот факт, что жена главы СБУ Ивана Баканова имеет российский паспорт, Данилов сказал:

“Вы у меня спросили, считаю ли я это угрозой. Я считаю, что это может быть угрозой, если это действительно так”.

В то же время Данилов заявил, что ему неизвестно о наличии российского паспорта у жены Баканова.

Напомним, Иван Баканов — земляк и партнер президента Владимира Зеленского, тесно связан с деятельностью “Квартала”. На имя Ивана Баканова зарегистрированны компании ООО “Студия Квартал 95” и ООО “Квартал-95”. Их основатель и конечный бенефициар Green Family Ltd — зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя — Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу. Баканов возглавлял компанию с 2013 года и работал там главным юристом.

Жена Баканова является гражданкой России, но проживает и работает в Украине с видом на жительство, о чем информировала пресс-служба СБУ.