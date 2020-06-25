В Даркнет попала база данных нескольких миллионов пользователей мессенджера Telegram, проживающих в Иране и России.

Об этом сообщает российский портал “Код Дурова”.

Журналисты портала обнаружили на одном из форумов в Даркнете базу данных, содержащую информацию о миллионах пользователей мессенджера Telegram.

В файле весом около 900 МБ содержатся номера телефонов пользователей, на которые зарегистрированы аккаунты, а также их никнеймы.

В пресс-службе Telegram журналистам подтвердили факт существования такой базы данных, указав, что такая информация собирается через встроенную функцию импорта контактов при регистрации.

“К сожалению, ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор”, — заявили в пресс-службе.

Также представители Telegram сообщили, что почти 70% аккаунтов в базе принадлежат пользователям из Ирана, 30% — россиянам. Большая часть информации, по данным представителей мессенджера, на данный момент является неактуальной.

Это связано с тем, что данные собирались преимущественно в первой половине 2019 года, до того, как Telegram отреагировал на обращения протестующих в Гонконге и позволил пользователям скрывать свой номер телефона.

“Анализ данных этих баз показывает, что дополнительные меры, предпринятые нами в конце лета 2019 в ответ на сообщения о переборе номеров пользователей Гонконга, оказались эффективны. Более 84% данных собраны до середины 2019-ого года. Большая часть аккаунтов этой базы — не менее 60% — содержит уже неактуальные данные. Это может говорить о том, что в прошлом году нам удалось значительно снизить масштаб и скорость такого рода злоупотреблений”, — добавили в пресс-службе.