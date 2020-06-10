Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.

“Имею для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone Франция Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция”, – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее посольство Украины во Франции возмутилось рекламой компании Danone с Пореченковым, который в 2014 году вместе с боевиками стрелял по украинским военным в донецком аэропорту.

“Большой бизнес должен быть ответственным. Коммерческая целесообразность – не повод забывать о моральности. Danone Russia приглашает прислужника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 хвастался тем, как стрелял по украинцам на Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?”, – заявили в посольстве.

Напомним, что в сети всплыл видеоролик рекламы продукции французской компании Danone, в которой снялся российский актер Михаил Пореченков. Сам актер известен своим хвастовством того, как обстреливал из пулемета украинских воинов на Донбассе. А в рекламе Danone для российского телевидения Пореченков снимается с 2016 года. Вот недавно в СМИ напомнили об одном из таких роликов.