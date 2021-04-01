В Дании, в ряде городов в Ютландии, вандалы напали на центры вакцинации тестирования на COVID-19.

Об этом пишет газета The Local.

В Редекро, городе с населением 6000 человек на юге Ютландии, недалеко от границы с Германией, преступники изувечили несколько указателей по направлению к центрам вакцинации и тестирования.

Вывески были закрашены зеленой краской и фразами “К черту ВОЗ”, “К черту фашистов ВОЗ” и “Корона – это ложь”.

Полиция региона подтвердила инцидент и призвала потенциальных свидетелей связаться с ними.

Der er begået hærværk i Rødekro. Vi søger vidner. Personer med oplysninger i sagen kan ringe til Politiets Servicecenter på 1-1-4 #politidk https://t.co/gkwcEUvHBS — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 31, 2021

В городе Хобро в Северной Ютландии также подвергся вандализму центр вакцинации и тестирования. Об этом сообщило руководство местного спортивного центра Hobro Idrætscenter, в здании которого находится этот объект.

“Ночью вандалы изувечили, а также украли вывески, связанные с центрами тестирования и вакцинации в Hobro Idrtscenter”, – написал спортивный центр на своей странице в Facebook.

Там заявили, что заменят знаки.

Кроме того, в Силькеборге в центральной Ютландии, неизвестные попытались поджечь центр вакцинации.

Коробка с масками была подожжена внутри контейнера. Затем злоумышленники попытались протолкнуть его через стеклянные двери в центре вакцинации.

Огонь не распространился по зданию, но полиция следит за ситуацией и ищет свидетелей.