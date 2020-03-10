Украинская дзюдоистка Дарья Билодид и борец греко-римского стиля, народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк признаны лучшими спортсменами Украины 2019 года.

Об этом проинформировали в Национальном олимпийском комитете Украины.

Церемония награждения “Герои спортивного года”, которую еще называют спортивным “Оскаром”, состоялась 9 марта в Киевском национальном академическом театре оперетты.

Лучшим спортсменом 2019 года признан народный депутат от партии “Слуга народа” Жан Беленюк – чемпион мира и Европы, чемпион ІІ Европейских игр по греко-римской борьбе (87 кг), серебряный призер Олимпийских игр 2016 года.

Лучшей спортсменкой Украины стала дзюдоистка Дарья Билодид – двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018, 2019), чемпионка Европы 2017 года. Она не смогла присутствовать на церемонии в связи с тренировочными сборами.

В номинации “Народный выбор-2019” победила Ольга Харлан – чемпионка мира, чемпионка Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира (сабля).

Лучшими тренерами года признаны родители и наставники Дарьи Билодид – Светлана Кузнецова и Геннадий Билодид.

Лучшей сборной командой года признана мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкар (серебряные призеры чемпионата мира).

В номинации “Лучшая команда по игровым видам спорта” награду получила юношеская сборная по футболу (чемпионы мира U-20).

В номинации “Сенсация года” победил Дмитрий Пидручный – чемпион мира по биатлону (гонка преследования).

Награду в номинации “Олимпийская надежда Украины” получила легкоатлетка Ярослава Магучих – серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике (прыжки в высоту), обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет (прыжки в высоту), лучшая юная спортсменка Европы.

Победителем в номинации “Восходящая звезда” стал Алексей Середа – чемпион и серебряный призер чемпионата Европы по прыжкам в воду, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет).

В номинации “Сильные духом” (паралимпийские виды спорта) награду получила Марина Поддубная – двукратная чемпионка мира по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и физического развития.

В номинации “Вместе с олимпийцами” (неолимпийские виды спорта) победил чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу Алексей Бычков.

В номинации “Спортивная слава Украины” наград были удостоены Владимир Иванов (олимпийский чемпион Олимпиады 1968 года в Мехико по волейболу) и Наталья Климова (олимпийская чемпионка Олимпиады 1976 года в Монреале по баскетболу).

✨🏆🎉 «Герої спортивного року-2019» У номінації ⭐️”Спортивна слава України”⭐️було відзначено Володимира ІВАНОВА – Олімпійського чемпіона 1968 року з волейболу та Наталію КЛІМОВУ – Олімпійську чемпіонку 1976 року #OlympicHeroesUA pic.twitter.com/tqTR2JMPPV — НОК України (@OlympicUA) March 10, 2020

Триумфаторы в номинациях “Лучший спортсмен года”, “Лучшая спортсменка года” получили от НОК денежные премии в размере 100 тысяч гривен, а победители в номинации “Лучший тренер года” и “Народный выбор” – 75 тысяч гривен. Кроме того, денежную премию в размере 20 тысяч гривен получили обладатели наград в номинации “Спортивная слава”.