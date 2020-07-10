Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Медведчук требует запретить распространение книги Кипиани “в любой способ на любой территории”, потому что она содержит “высказывания, которые не соответствуют действительности”.
Журналист, в свою очередь, считает иск Медведчука давлением на свободу слова.
Книга “Дело Василия Стуса”, в которой собраны ключевые документы из бывшего архива КГБ, которые объясняют, как и за что в действительности судили украинского диссидента, вышла в мае 2019 года. Виктор Медведчук был государственным защитником Стуса. Его обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса, однако сам он своей вины не признает.
В октябре 2019 года состоялось подготовительное заседание суда по делу. Тогда Кипиани сообщил, что истец требует опровергнуть 9 пунктов в книге, в которых описываются коллизии с защитой Медведчуком Стуса.
Сегодня под судом собралась акция в поддержку автора книги Кипиани. Активисты принесли с собой плакаты “Стус ждет. Медведчука под арест!”, “Медведчук – убийца Стуса”, “О чести и достоинстве надо было думать в 1980 г.” и другие.
Поддержать писателя, среди прочих, пришли внефракционный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Борислав Береза и активист Владимир Балух, который три года был в незаконном заключении в России.
А охрану возле суда, среди прочих, обеспечивает Михаил Панасенко – “экс-беркутовец”, который побил аспиранта КГУ Александра Кирьякова под зданием Шевченковского районного суда в Киеве, когда там проходило заседание по делу одесского активиста Сергея Стерненка, а также участвовал в разгоне Евромайдана.
- Напомним, в четверг, 25 июня, в Подольском суде Киева продолжилось рассмотрение дела по иску Виктора Медведчука, народного депутата от “Оппозиционной платформы – За життя” в отношении интернет-издания #Буквы из-за новости про фильм о Василии Стусе.
- На продолженном предварительном заседании судом по вновь поданным представителем истца доказательствам были утверждены новые ответчики – владельцы домена #Буквы Петр Терентьев и Екатерина Рошук. Теперь дело подлежит новому рассмотрению, в связи с чем суд принял решение направить материалы иска новым ответчикам, вызвать их на судебное заседание, которое состоится 29 октября 2020 года.