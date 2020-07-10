В Дарницком районном суде Киева проходит заседание по иску народного депутата от "Оппозиционного платформы - За життя" против журналиста Вахтанга Кипиани за его книгу "Дело Василия Стуса".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Медведчук требует запретить распространение книги Кипиани “в любой способ на любой территории”, потому что она содержит “высказывания, которые не соответствуют действительности”.

Журналист, в свою очередь, считает иск Медведчука давлением на свободу слова.

Книга “Дело Василия Стуса”, в которой собраны ключевые документы из бывшего архива КГБ, которые объясняют, как и за что в действительности судили украинского диссидента, вышла в мае 2019 года. Виктор Медведчук был государственным защитником Стуса. Его обвиняют в нарушении адвокатской этики во время этого процесса, однако сам он своей вины не признает.

В октябре 2019 года состоялось подготовительное заседание суда по делу. Тогда Кипиани сообщил, что истец требует опровергнуть 9 пунктов в книге, в которых описываются коллизии с защитой Медведчуком Стуса.

Сегодня под судом собралась акция в поддержку автора книги Кипиани. Активисты принесли с собой плакаты “Стус ждет. Медведчука под арест!”, “Медведчук – убийца Стуса”, “О чести и достоинстве надо было думать в 1980 г.” и другие.

Поддержать писателя, среди прочих, пришли внефракционный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Борислав Береза и активист Владимир Балух, который три года был в незаконном заключении в России.

А охрану возле суда, среди прочих, обеспечивает Михаил Панасенко – “экс-беркутовец”, который побил аспиранта КГУ Александра Кирьякова под зданием Шевченковского районного суда в Киеве, когда там проходило заседание по делу одесского активиста Сергея Стерненка, а также участвовал в разгоне Евромайдана.