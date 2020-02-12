#Буквы рассказывают, что известно о Даше Заривной.

О своем назначении Заривная написала в Twitter: “Кто пресс-секретарь главы Офиса президента Украины, тот я. Год начинается интересно, что я могу сказать”.

В Facebook она отметила, что находится вместе с Андреем Ермаком в Офисе президента Украины.

В 2018 году бывшая шеф-редактор издания L’Officiel Online Даша Заривная запустила новый интернет-журнал о технологиях и бизнесе Vector. Помимо онлайн-издания, проходят и тематические оффлайн-встречи.

Также Даша Заривная ведет обучающий курс “PR-стратегия малого бизнеса”.

В Instagram Даши Заривной есть фотография с Андреем Ермаком от 7 ноября 2019 года.

“Сегодня была на линии разведения в районе населенного пункта Богдановка (Петровское), затем в Золотом. Обеспечивала коммуникационное сопровождение поездки помощника Президента Андрея Ермака, министров Кабмина и четырех послов – США, Франции, Германии и Великобритании”, – написала тогда Заривная.

Также известно, что Даша Заривная была супругой Андрея Довбенко, известного юриста, которого называли во времена Петра Порошенко “смотрящим за Минюстом”. Хотя ранее министр юстиции Павел Петренко говорил, что Довбенко никакого отношения к Минюсту не имел, никогда там не работал.

По словам Довбенко, Министерство юстиции его абсолютно не интересует, а сам он “ни в коем случае” не планирует заниматься политикой и не претендует на должности во власти.

Это на свадьбе Довбенко в Сен-Тропе погулял уже бывший глава ОПУ Андрей Богдан.