Об этом сообщили три собеседника #Букв в Правительстве.
Вместе с тем член Кабмина подтвердил, что Правительство рассматривает возможность ввести карантин с 8 по 23 января. Ранее такой датой было 24 декабря и 23 января.
В проекте постановления, который обнародовал сайт Lb.ua, речь идет об ограничении работы кафе, баров, ресторанов, салонов красоты, фитнес-центров, торгово-развлекательных заведений и проведения массовых культурных мероприятий.
Ранее министр охраны Украины Максим Степанов заявил, жесткий карантин в Украине вряд ли будет введен 2 января. Министр напомнил, что правительство должно объявить свой план действий по введению жесткого карантина в среду, 9 декабря.
- В пятницу, 4 декабря, представители правительства вместе с руководителями городов и ОГА обсудили перечень ограничений при локдауне и договорились по поводу того, какие субъекты хозяйственной деятельности, вероятно, должны будут прекратить работу.
- Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что советовал правительству не вводить локдаун в декабре.
- Также сообщалось Министерство охраны здоровья Украины будет рекомендовать Правительству ввести жесткий карантин (локдаун) в начале января 2021 года сроком на три недели.
- Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна (жестких карантинных ограничений) на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.