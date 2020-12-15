Принудительная попытка избранного президента Джо Байдена перевернуть страницу безосновательных нападений действующего президента Дональда Трампа на целостность выборов отражает необходимость срочно закрепить полномочия президента, который принимает власть в период кризиса.

Об этом сообщает CNN.

Теперь, когда Коллегия выборщиков закрепила волеизъявление американцев и подтвердил его победу, Байден пытается активизировать свои усилия, чтобы создать систему передачи власти. Однако он не может этого сделать, так как Трамп отказывается признавать свое поражение.

Избранный президент дал мощный знак еще в понедельник, что пора президенту и его сторонникам отказаться от своих едких и снисходительных попыток отменить выборы и оспорить его победу. Он выступил с речью в штате Делавэр в день, когда Соединенные Штаты могли наконец почувствовать освобождение от двойных угроз 2020 года: убийственного вируса и стремление побежденного Трампа погасить демократию.

В стране ввели первые спасительные инъекции, которые прекратят пандемию, а Коллегия выборщиков в очередной раз продемонстрировала устойчивую систему страны и объявил Байдена победителем законных выборов.

“Целостность наших выборов остается нетронутой. Пришло время перевернуть страницу, как это делалось на протяжении нашей истории. Объединиться, исцелиться”, – сказал Байден.

Закрепление результатов выборов и победа Байдена разрушили безумные планы побежденного Трампа, который считает весьма сомнительным свое появление на инаугурации преемника. Но это усилит давление на республиканских законодателей в Вашингтоне, которые вскоре столкнутся с новой властью в Белом доме. Они будут вынуждены публично признать реальность.

Во вторник выдающийся национальный брокер по власти, лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, наконец-то заявил публично, что следующим президентом станет Байден.

“На сегодняшнее утро в нашей стране официально является избранный президент и избранный вице-президент”, – сказал Макконнелл.

“Коллегия выборщиков проголосовала. Сегодня я хочу поздравить новоизбранного президента Джо Байдена”, – сказал республиканец Кентукки, который станет его главным спарринг-партнером в Вашингтоне.

Байден закрепил свою позицию еще и потому, что правительственные учреждения США твердо держатся перед беспрецедентным нападением побежденного президента.

“Пламя демократии зажглось в этой стране давно. И сейчас мы знаем, что ничто – даже пандемия или злоупотребления властью – не может погасить это пламя”, – сказал Байден с Уилмингтоне в телеобращении.

Со времени избрания Байден пытался создать картину новой администрации, которая готова взять на себя все обязанности, даже когда Трамп сначала отказал ему в финансировании и атрибутах официального перехода. Сначала риторика Байдена была размеренной и тонкой, создавая впечатление, что он дает действующему президенту и его сторонникам осознать свое поражение.

Но в своем выступлении вечером в понедельник избранный президент был резким относительно попыток отказать ему в его законной победе. Он отметил, что результат его победы в 306 голосов выборщиков против 232, был таким же, как результат Трампа в 2016 году.

“По его собственным меркам эти цифры тогда были явной победой, и я с уважением рекомендую сделать это сейчас”, – сказал Байден, прежде чем подробно рассматривать многочисленные поражения Трампа в суде и неудачные попытки давления на местных и государственных чиновников с целью фальсификации выборов.

Избранный Президент, который провозгласит свою инаугурационную речь 20 января, обратился с призывами к национальному единству, чтобы американцы уверенно боролись с мрачной зимой и пандемией.

“Нам нужно работать вместе, дать друг другу шанс, снизить температуру. И главное, нам нужно быть солидарными как американцы, видеть друг друга, наша боль, нашу борьбу, наши надежды и наши мечты”, – сказал Байден.

Успех или неудача первых месяцев власти избранного президента покажет его способность разбираться в кризисах здравоохранения и экономики. Этот вызов может истощить значительную часть политического капитала Байдена, накопленного победой на выборах, прежде чем он получит шанс начать собственную амбициозную политическую программу.

Сейчас США переживают мрачный этап, ведь в стране 300 тысяч смертей от коронавируса. Цифра подчеркивает неудачи в борьбе с пандемией.

Доктор Энтони Фаучи назвал ситуацию “наихудшей катастрофой в области здравоохранения за последние 102 года”.

В этот день президент заявил о том, что его генеральный прокурор Уильям Барр, который отказался подтвердить ложные заявления Трампа о фальсификации выборов, подал в отставку. Это было способом оторваться от коронавирусного затмение. Но отставка также предусматривает, что следующие 36 дней принесут больше потрясений, в частности потоки противоречивых помилований, которых Барр хотел избежать.

Подтверждение полномочий президента

После изнурительных недель, когда здравоохранение и конституционная система Америки подверглись потрясениям, в понедельник произошел политический перелом.

Однако нет никаких признаков того, что президент, который постоянно игнорировал конституционные нормы, приближается к принятию реальности своего поражения.

Однако были признаки разрушения режима Трампа, поскольку несколько республиканцев в Сенате через шесть недель после выборов начали признавать, что Байден действительно избранный президент.

Один из источников, приближенных к Трампу, заявил, что президент частно признал поражение, но он не прекратит попыток дискредитировать выборы.

Другой советник назвал маловероятным, что президент появится на инаугурации Байдена на церемониальном столе, который является символом непрерывной цепи мирных передач исполнительной власти в США.

Поведение Трампа, безусловно, осложнит призыв Байдена к примирению. Все еще есть шанс, что республиканцы в палате, которые остаются верными Трампу, попытаются обжаловать результат выборов, когда 6 января Конгресс проведет совместную сессию, чтобы подсчитать результаты Коллегияи выборщиков.

Злоупотребление Трампа убедили многих из более 70 млн человек, проголосовавших за него, в том, что выборы были сфальсифицированы. Его действия могут трагически повлиять на общественные настроения.

“Существует господство террора, которое продолжится и после этих выборов, и это мой страх”, – заявил в понедельник Дэвид Аксельрод, бывший старший советник президента Барака Обамы и политический аналитик CNN.

Некоторые сенаторы-республиканцы отреагировали на последние события, наконец признав, что следующим президентом станет Байден.

“Сейчас мы прошли конституционный процесс, и избиратели проголосовали, значит, есть избранный президент”, – заявил сенатор Рой Блант из Миссури, глава комитета, который планирует инаугурацию.

Другой член руководящей группы Сената Республиканской партии, сенатор Джон Тун из Южной Дакоты, также признал, что Байден набрал необходимые 270 голосов избирателей.

Одна из ближайших соратниц Трампа, Линдси Грэм из Южной Каролины, настаивала на том, что президент все еще имеет “очень-очень маленький шанс”, и заявила, что недавно разговаривала с Байденом.

Но другим республиканским сенаторам не хватило смелости принять победу Байдена.

“Историческое достижение”

Последние девять месяцев были неумолимым маршем болезней, смерти и ритуалов привычной жизни.

Поэтому эйфория после первых прививок от коронавируса могла затмить тот факт, что пройдет несколько месяцев, как большинство американцев получат свою вакцину, но это дало надежду на то, что будущее будет лучшим. Администрация Трампа заслуживает определенной заслуги за быстрое развитие вакцины, наряду с фармацевтическими фирмами, правительственными учеными, независимыми исследователями по всему миру и медицинскими достижениями, которые годами делают свою работу.

“Это историческое, беспрецедентное достижение”, – сказал Фаучи на виртуальном мероприятии Центра стратегических и международных исследований.

Однако в понедельник в США было зафиксировано 300 тысяч смертей.

“У нас 300 тысяч смертей. Это страшная катастрофа в области здравоохранения за 102 года – со времени пандемии 1918 года”, – сказал Фаучи.

Он также добавил, что вакцины будет достаточно, чтобы эффективно остановить распространение коронавируса до конца второго квартала.

Но сейчас американцы живут в условиях социального дистанцирования, ношение масок и лишения жизни, поскольку моделирование предполагает еще десятки тысяч смертей.