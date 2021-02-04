«Дау. Дегенерация»: полиция закрыла дело касательно возможных пыток детей на съемках

Правоохранители закрыли уголовное дело касательно возможных пыток младенцев из украинских детских домов во время съемок фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, которая проводила досудебное расследование.

Информация об участии младенцев в съемках фильма с элементами насильственных действий появилась в Интернете в апреле 2020 года. Тогда же прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения следственных действий полицейские допросили директора Харьковского детского дома, воспитанники которого участвовали в съемках, медсестер, сопровождавших младенцев, других работников учреждения, а также представителей творческой группы, которые работали над созданием фильма.

“Следователи установили, что в фильме “Дау. Дегенерация”, распространенном в открытом доступе во всемирной сети Интернет, не содержатся произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости. Учитывая изложенное, на основании ст.110, п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вынесено постановление о закрытии уголовного производства”, – отметили правоохранители.