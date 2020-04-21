Об этом пишет на своей Facebook-странице эксперт по детской нейропсихологии Елена Самойленко.

Ее первую обеспокоило то, что младенцев использовали как актеров для съемок сцен с насилием в отношении них.

“Дети не плачут просто так. Они плачут, когда голодно, больно, пространство вокруг кажется угрожающим, когда страшно. Они уверены, если раздражитель не исчезнет, то они умрут. Это глобальный страх, который помогает человеку выживать и звать на помощь”, – написала Самойленко.

Эксперт отметила, что после нескольких попыток красные от крика дети перестают ждать помощи и начинают ждать смерти. Ведь они не могут сами себя успокоить и объяснить, что ситуация не столь критична, как им кажется. По ее словам, примерно отсюда растут теории привязанности, сенсорные дефициты, страхи сепарации.

Фото: Елена Самойленко

“Нельзя так просто взять и ударить по младенцу опытом фрустрации, думая, что ничего не будет. Нельзя заставлять детей долго кричать в кадре даже с разрешения родителей, ведь родители могут не знать нюансов детской нейропсихологии и неврологии. А потом – х*ак – почему малыш в 4 года писает в штаны, почему кроха коряво говорит, почему ребята ножки утятам режут”, – предупредила эксперт о последствиях опасных экспериментов с детской психикой.

Самойленко подчеркнула, что важно понимать, что у младенца нет тестовых или каких-то неважных периодов.

“Нельзя пользоваться ими с целью искусства, руководствуясь тем, что ребенок был “в несознанке и не сказал “нет!”. Не стоит лепить на младенцев бутафорские или настоящие электроды, чтобы показать, что Советский Союз – это х**вая мода. В сцене с младенцами тяжелые чувства героев-младенцев передавались через настоящие чувства “актеров-младенцев”. Которые не могли долго смотреть в камеру и “дать знак оператору, что не могут больше сниматься”, – написала она.

Эксперт акцентировала внимание на том, что на таких съемочных площадках должны быть не только родители, но и представители службы по делам детей, педиатр и детский невролог.

Кроме того, женщина отметила, что в некоторых странах вообще запрещено снимать новорожденных до определенного возраста. Где-то съемки не могут длиться больше 20 минут, а где-то ребенка должен сопровождать отдельный социальный работник.

“Сцена с младенцами показалась мне насильственной. Во-первых, потому что дети не могли отказаться от съемок, не могли сказать, что им не нравится окружение. Они плакали, а взрослые их успокаивали. Это неадекватно, это могло спровоцировать депрессию, фрустрацию и страх смерти у ребенка”, – сделала вывод Самойленко.

Также она упрекнула съемочную группу тем, что там, где им было нужно, находилась возможность пользоваться бутафорскими элементами и прибегать к гриму, состариванию, но младенцев решили взять настоящих.

“Надо ли нарушать права ребенка ради искусства во времена существования CGI, реалистичных кукол и возможностей монтажных программ?” – задалась вопросом эксперт по детской нейропсихологии.

Также Самойленко обратила внимание на тот факт, что детям-сиротам с согласия опекунов из детдомов во время съемок сделали ЭЭГ по назначению врача (диагностическую процедуру по выявлению эпилептических состояний).

“Если детям в сцене “Дегенерации” был назначен ЭЭГ, гипотетически, у них могли подозревать эпилепсию. Для таких детей стимуляция светом, стресс, истерика, повышенный пульс и частота дыхания могут стать провоцирующим фактором и вызвать приступ”, – забеспокоилась психолог.

К тому же, написала эксперт, на роль сына главных героев в картине также взяли мальчика-сироту. Следовательно, ребенок пожил на проекте “в семье”, а впоследствии был вынужден вернуться в приют.

“Думаю, Украине следует инициировать расследование участия детей-сирот в “Дау”. Понять, кто привозил детей на площадку, какое к черту ЭЭГ, почему позволили детям кричать, почему их снимали обнаженными, каким образом обеспечивались права ребенка на съемках? Наконец, кто получил деньги за эту “актерскую работу”?” – возмутилась Самойленко и призвала пересмотреть профильное законодательство, а власть вмешаться.

Известная журналистка Янина Соколова призвала Нацполицю отреагировать на кадры насилия над детьми из харьковского приюта.

“Кино называется “Дау”. Его режиссер – россиянин Илья Хржановский. Все актеры и съемочная группа фильма подписали соглашение о неразглашении того, что происходило на площадке. Но это взрослые. Ребенок, которого европейцы увидели в кадре не вызвал возмущение у общественности. Илья Хржановский, мы не знакомы. Но я хочу, чтобы ты, урод, ответил за это. Как и руководство харьковского приюта, которое позволило ребенку пережить этот ад. Фильм снимали в 2011. Сейчас ребенку 9 лет. Как моему старшему сыну. И я презираю вас и ваше позорное кино”, – написала на своей странице в Facebook Соколова.

На ситуацию уже отреагировал Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

“По полученной предварительно информации в съемках использовали детей из дома ребенка. В кадрах – младенцы. Это дети, для которых участие в таких съемках может быть травмой на всю жизнь! Есть также и другие факты, не требующие подтверждения. Вероятность этих фактов, а также то, кто разрешил использование детей, должна расследовать полиция, к которой я уже обратился с соответствующим запросом”, – написал детский омбудсмен на своей Facebook-странице.

Отмечают, что проект россиянина Хржановского “ДАУ” стал скандальным еще до начала показа. Дело в том, что сцены насилия и секса, которые были созданы для него, в основном настоящие.

Режиссера даже обвиняли в нечеловеческом отношении к участникам, а сама лента стала смесью реалити-шоу, игрового и документального кино. Самыми громкими скандалами стало изнасилование женщины бутылкой и “художества” тогда еще не осужденного на новый срок неонациста Тесака, то издевавшегося над каким-то “геем”, то резавшего на телекамеры живую свинью, распевая “с чего начинается Родина”.

Основные съемки фильма проходили в Харькове, специально для них Хржановский построил на территории заброшенного стадиона институт. По данным ВВС, Харьков был выбран для съемок не случайно: в 1930-х годах советский физик Лев Ландау пять лет проработал в Украинском физико-техническом институте (УФТИ). Кроме того, Харьков сохранил характерный для эпохи конструктивизм и подходил для съемок гораздо больше, чем Москва.

Построенный режиссером институт был настоящим научным сооружением, с реальными квартирами, буфетами, охранниками и учеными, которые проводили эксперименты. Люди, которые принимали участие в съемках, прожили на его территории три года, получали зарплату в советских рублях и тратили ее на территории института.

Им также запрещалось проносить на его территорию любые предметы, которые принадлежали к XXI века, и употреблять выражения, не характерные для эпохи съемок, а она охватывала период с 1938 по 1968 год. Месяц съемок на территории института приравнивался к году, поэтому за три года режиссеру удалось отснять материала за условные 30 лет.

Кроме того, на территории института издавалась газета, проводились партийные и профсоюзные собрания, функционировал Первый отдел, составленный из бывших сотрудников КГБ, который выполнял присущую ему работу – пристально следил за неукоснительным соблюдением дисциплины и идеологии, строго, грубо и иногда жестоко наказывал нарушителей и склонял сотрудников к “стукачеству”.