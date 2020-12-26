В Бродах Львовской области двое несовершеннолетних жестоко издевались над собакой. Пытки подростки снимали на видео.

Об этом сообщают #Буквы.

Очевидно, подростки считали свой поступок вполне нормальным и решили продемонстрировать “процесс” в социальных сетях.

Внимание! Видео содержит сцены насилия. 18+

Подростки запихнули напуганное животное в мешок, после чего начали свои пытки, воспользовавшись беспомощностью собаки.

На ролике слышать мужской и женский голоса. При этом парень бил животное, а девушка подстрекала его наносить более сильные и интенсивные удары.

В пресс-службе Главного управления Нацполиции во Львовской области сообщили, что личности злоумышленников уже установлены. Это 16-летний парень и 14-летняя девушка.

Следователи установили, что 23 декабря около 17:00, на свалке возле одного из сел Бродовского района, школьник поместил собаку в мешок и несколько раз ударил животное металлической трубой. 14-летняя знакомая парня была очевидцем и видеооператором.

Ранее в соцсетях сообщали, что животное умерло от полученных травм, но полицейские опровергли эту информацию. Собаку доставили в ветеринарную клинику, ее жизни ничего не угрожает.

“По данному факту дознаватели Бродовского отделения полиции, за процессуального руководства Радеховской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы на срок до трех лет”, – говорится в сообщении.