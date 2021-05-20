Президент України Володимир Зеленський розповів, чи соромно йому за дії деяких людей у його оточенні.

Про це він поінформував під час сьогоднішньої пресконференції за підсумками двох років своєї президентської каденції.

Так, у глави держави запитали, чи не соромно йому за ряд людей в оточенні. Зокрема, були названі прізвища: колишнього міністра економіки, а нині радника голови Офісу президента Тимофія Милованова, нардепа від “Слуги народу” Максима Степанова, радника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, колишнього міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

“За деякі кроки деяких людей, які поруч зі мною є чи поруч зі мною були, дійсно соромно. І вважаю, що якщо це їх невеличкі промахи, то треба пробачити, і вони повинні виправляти ситуацію і показувати це. Тому що завжди людям треба давати другий шанс. Ну якщо вони не злодії”, – заявив у відповідь Зеленський.

Він уточнив, що неодноразово давав “другий шанс” людям, проте зазначив, що йому точно не соромно за Милованова. Зеленський назвав його “крутим спеціалістом”.

“Я завжди давав людям другий шанс. Іноді навіть третій. Іноді про деяких можу сказати, що потім жалкую. Це правда. І те, що вони такі, на жаль, це моя відповідальність. Я розумію. Якщо вони прийшли зі мною, то я несу відповідальність. Я це розумію. Але я не бачив чогось, коли дехто з них зі мною приходив. Це не стосується точно Милованова. Він є радником з економічних напрямків. Він крутий спеціаліст. Він дійсно іноді рефлексує, іноді нестриманий. Він зараз дуже сильно допомагає, правда, я вам хочу сказати. Він є радником голови Офісу”, – зауважив Зеленський.

Коментуючи ситуацію навколо Тищенка (зокрема, влаштованої ним нещодавно вечірки під час карантину), глава держави висловив думку, що партія “Слуга народу” правильно зробила, що надала нардепу ще один шанс.

“Щодо, наприклад, Миколи Тищенка. Да, він є депутатом партії “Слуга народу”. Мені дійсно соромно за деякі його кроки. Він був неправий. І, вважаю, він повинен це розуміти. Він доросла людина, в принципі, і повинен сам нести відповідальність за те, що відбувається… Партія розглядала його питання на засіданні. Дали Миколі шанс. Тому що я знаю, що в нього є й інші сторони, і він вболіває за багато речей в Україні. Мені так, напевно, здається. Тому я думаю, що партія правильно зробила, що надала йому ще один шанс“, – наголосив Зеленський.

Крім того, він визнав, що дії окремих людей із його оточення “б’ють і по рейтингу, і по підтримці людей”.

Варто зазначити, що колишній міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов свого часу запам’ятався низкою неоднозначних висловлювань.

Так, наприклад, у жовтні 2019 року олігарх Ігор Коломойський позаочі обізвав Милованова, назвавши його “дебілом”. Милованов на це згодом відреагував такою фразою: “Ну дивіться, я цього не приховую, що я дебіл. Я жартую”.

Колишній міністр також розповідав, що від’їжджав з України до Америки, тому що “образився” на свою країну.

Милованов також скаржився на заробітну плату в Кабінеті Міністрів; заявляв, що причиною падіння промислового виробництва в Україні в 2019 році, серед іншого, стала тепла погода; пояснював, чому в жінок можуть бути менші зарплати, ніж у чоловіків (зазначивши, є “типово чоловічі” посади й “типово жіночі”); пропонував цензурувати ЗМІ.

Що стосується народного депутата від партії “Слуга народу” Миколи Тищенка, то у квітні минулого року, в розпал карантину в Україні (введеного через коронавірус), його викрили в порушенні карантинних правил.

Так, ЗМІ писали, що в центрі Києва в умовах карантину продовжував працювати його ресторан “Велюр”, але тільки для обраних клієнтів. При цьому, згідно з постановою Уряду, в той період не дозволялася робота ресторанів і кафе.

Сам Тищенко згодом заявляв, що іноді проводить у цьому ресторані “особисті зустрічі”. Він запевняв, що “Велюр” не працює для відвідувачів.

А вже в квітні цього року, попри локдаун у Києві, народний депутат влаштував вечірку в готелі на Подолі. Вечірка пройшла в готелі Fairmont і була присвячена дню народження дружини Тищенка — Алли Баранівської.

Згодом Тищенко запевнив, що святкування дня народження його дружини проходило в номерах готелю, а не ресторані, а значить юридично це не заборонено. А начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан повідомив, що за вечірку Тищенка штраф заплатить лише адміністрація готелю і ресторану (а не нардеп).

Інцидент із вечіркою під час локдауну обговорювався на засіданні фракції “Слуги народу”. Зазначалося, що “СН” може обмежитися лише доганою Тищенку.