Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале проекта.
Выпуск с участием Давида Арахамии был показан в эфире и затем опубликован на Youtube-канале проекта 16 декабре 2018 года. Дата съемок — неизвестна.
В этом выпуске участникам шоу — экстрасенсам — предлагалось продемонстрировать свои навыки, определив среди пяти героев одного, который является миллионером.
В качестве богача в шоу выступил именно Давид Арахамия. Однако представился он как Дэвид Браун. Как политик рассказывал в интервью Vector.media, это его псевдоним, который он часто использует, когда выступает публично и в социальных сетях.
“Один знакомый индус подсказал мне, что брать псевдоним — типичная практика для иммигранта, у которого для местных слишком сложная фамилия. Когда я придумал фамилию Браун вместо Арахамия — почувствовал облегчение. Кроме того, когда у тебя есть творческий псевдоним и родное имя, ты будто меняешь кепки. Когда я Давид Браун — я публичное лицо, предприниматель. Когда я Давид Арахамия — я никому неизвестный человек, который путешествует с семьей”, — сказал он.
В ходе передачи Арахамия рассказал о детстве (войне в Абхазии, которую видел будучи ребенком, смерти отца), а также о своем бизнесе в сфере IT. Он заявил, что его компания оценивалась в 2012 году в более чем 100 млн долларов.
На видео с 42 минуты
Стоит отметить, что на данный момент народный депутат еще не заполнил полностью электронную декларацию.
Единственная запись в ней касается получения 870 тысяч гривен за продажу движимого имущества и датирована декабрем прошлого года.
Как политик рассказал в интервью изданию LIGA.NET в ноябре прошлого года, свое нынешнее состояние он оценивает в $20-25 млн.
“Я для себя посчитал, что политика за пять лет каденции (если они будут) мне обойдется в $750 000 моих расходов. После политики я вернусь в бизнес. Правда, я еще не решил в какой”, — сказал нардеп.
- Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, который ранее возглавлял телеканал СТБ, заявил, что благодаря передаче “Битва экстрасенсов”, которая транслируется по телеканалу СТБ, было расследовано множество уголовных дел.