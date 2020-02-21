Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в 2018 году был героем шоу "Битва экстрасенсов" на телеканале "СТБ".

Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале проекта.

Выпуск с участием Давида Арахамии был показан в эфире и затем опубликован на Youtube-канале проекта 16 декабре 2018 года. Дата съемок — неизвестна.

В этом выпуске участникам шоу — экстрасенсам — предлагалось продемонстрировать свои навыки, определив среди пяти героев одного, который является миллионером.

В качестве богача в шоу выступил именно Давид Арахамия. Однако представился он как Дэвид Браун. Как политик рассказывал в интервью Vector.media, это его псевдоним, который он часто использует, когда выступает публично и в социальных сетях.

“Один знакомый индус подсказал мне, что брать псевдоним — типичная практика для иммигранта, у которого для местных слишком сложная фамилия. Когда я придумал фамилию Браун вместо Арахамия — почувствовал облегчение. Кроме того, когда у тебя есть творческий псевдоним и родное имя, ты будто меняешь кепки. Когда я Давид Браун — я публичное лицо, предприниматель. Когда я Давид Арахамия — я никому неизвестный человек, который путешествует с семьей”, — сказал он.

В ходе передачи Арахамия рассказал о детстве (войне в Абхазии, которую видел будучи ребенком, смерти отца), а также о своем бизнесе в сфере IT. Он заявил, что его компания оценивалась в 2012 году в более чем 100 млн долларов.

На видео с 42 минуты

Стоит отметить, что на данный момент народный депутат еще не заполнил полностью электронную декларацию.

Единственная запись в ней касается получения 870 тысяч гривен за продажу движимого имущества и датирована декабрем прошлого года.

Как политик рассказал в интервью изданию LIGA.NET в ноябре прошлого года, свое нынешнее состояние он оценивает в $20-25 млн.

“Я для себя посчитал, что политика за пять лет каденции (если они будут) мне обойдется в $750 000 моих расходов. После политики я вернусь в бизнес. Правда, я еще не решил в какой”, — сказал нардеп.