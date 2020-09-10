Президент Владимир Зеленский назначил экс-нардепа "Блока Юлии Тимошенко" и бывшего заместителя министра юстиции в ее правительстве (в 2007 году) Евгения Корнейчука послом Украины в Израиле.

Соответствующий приказ размещен на сайте президента Украины.

“Назначить Корнейчука Евгения Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Государстве Израиль”, – говорится в сообщении.

До этого Зеленский уволил Геннадия Надоленко с должности посла в Израиле.

Известно, что Корнийчук – давний соратник лидера “Батькивщины” Юлии Тимошенко. Он был нардепом пятого созыва от “Блока Юлии Тимошенко”, членом ее фракции и заместителем председателя – с ноября 2007 года, а также первым заместителем министра юстиции в правительстве Тимошенко.

С ноября 2006 по декабрь 2011 – член и лидер Украинской социал-демократической партии. Далее его политическая деятельность неизвестна.