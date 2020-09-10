Соответствующий приказ размещен на сайте президента Украины.
“Назначить Корнейчука Евгения Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Государстве Израиль”, – говорится в сообщении.
До этого Зеленский уволил Геннадия Надоленко с должности посла в Израиле.
Известно, что Корнийчук – давний соратник лидера “Батькивщины” Юлии Тимошенко. Он был нардепом пятого созыва от “Блока Юлии Тимошенко”, членом ее фракции и заместителем председателя – с ноября 2007 года, а также первым заместителем министра юстиции в правительстве Тимошенко.
С ноября 2006 по декабрь 2011 – член и лидер Украинской социал-демократической партии. Далее его политическая деятельность неизвестна.
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский назначил Оксану Драмарецкую новым послом Украины в Мексике, а также Руслана Нимчинского новым послом Украины на Кипре.