Давид Арахамия ушел на самоизоляцию из-за подозрения на COVID-19

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия получил один положительный и один отрицательный тест на коронавирус.

Об этом #Буквам рассказала пресс-секретарь “Слуги народа” Юлия Палийчук.

“Я не могу утверждать, что Давид Арахамия болен коронавирусом. Он действительно получил один отрицательный и один положительный результат теста на COVID-19. Сейчас глава фракции ожидает результат третьего теста “, – отметила Палийчук.

По ее словам, Арахамия находится на самоизоляции. Прогнозируемо, результат третьего тестирования будет известен завтра, 21 ноября.

19 ноября народный депутат Украины от “Европейской солидарности” и экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий заболел коронавирусом COVID-19 . Он отметил, что чувствует себя хорошо и самоизолировался после подтверждения диагноза.