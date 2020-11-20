Давид Арахамия ушел на самоизоляцию из-за подозрения на COVID-19

Об этом #Буквам рассказала пресс-секретарь “Слуги народа” Юлия Палийчук.
“Я не могу утверждать, что Давид Арахамия болен коронавирусом. Он действительно получил один отрицательный и один положительный результат теста на COVID-19. Сейчас глава фракции ожидает результат третьего теста “, – отметила Палийчук.
По ее словам, Арахамия находится на самоизоляции. Прогнозируемо, результат третьего тестирования будет известен завтра, 21 ноября.
- 19 ноября народный депутат Украины от “Европейской солидарности” и экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий заболел коронавирусом COVID-19. Он отметил, что чувствует себя хорошо и самоизолировался после подтверждения диагноза.
- В субботу, 14 ноября, министр охраны здоровья Украины Максим Степанов сообщил, что у него выявили коронавирус COVID-19. При этом в пятницу он посетил политическое ток-шоу и находился там без защитной маски.