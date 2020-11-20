Covid-19 Украина

обновлено 20.11.2020 в 16:02

Всего:

598085(+14575)

Болеют:

313163(+14575)

Выздоровели:

274324(+7845)

Умерло:

10598(+229)

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19 ноября

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Давид Арахамия ушел на самоизоляцию из-за подозрения на COVID-19

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия получил один положительный и один отрицательный тест на коронавирус.

Пятница, 20 ноября 2020, 15:46

Об этом #Буквам рассказала пресс-секретарь “Слуги народа” Юлия Палийчук.

“Я не могу утверждать, что Давид Арахамия болен коронавирусом. Он действительно получил один отрицательный и один положительный результат теста на COVID-19. Сейчас глава фракции ожидает результат третьего теста “, – отметила Палийчук.

По ее словам, Арахамия находится на самоизоляции. Прогнозируемо, результат третьего тестирования будет известен завтра, 21 ноября.

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  • В субботу, 14 ноября, министр охраны здоровья Украины Максим Степанов сообщил, что у него выявили коронавирус COVID-19. При этом в пятницу он посетил политическое ток-шоу и находился там без защитной маски.
Теги: тест, Арахамія, Коронавирус

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