На робочому місці під час пленарного засідання Верховної Ради голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував своїм колегам "віджати" КВЦ "Парковий".

Про це повідомляють #Букви.

Так, Арахамія під час листування у фракційному чаті запропонував своєму колезі Олегу Бондаренку зареєструвати законопроєкт щодо “захисту прав нутрій”. Згідно із задумом, якщо “нутрію поб’ють на території громадського закладу – то її власник може претендувати на долю в цьому закладі”. Після цього, нардеп додав, що таким “нехитрим способом заберемо Парковий”.

Його колеги перепитали: “Нарешті?”. Водночас перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко відправив смайли з нутріями.

Після цього, Давид Арахамія додав, що “у нас в Миколаєві після цього прийшли б 40 спортсменів з нутріями до закладу”.

Його колега зазначив, що “головне, щоб не з’явилися солідарні з охоронцями закладу”.

Інші колеги почали іронізувати та писали:

“Можна зробити тотемом фракції. Ну, там символіку продавати, ритуали, поклоніння та жертвоприношення”. “У Києві бобри, песці та нутрії сіли б за стіл переговорів, об’єдналися б з охороною, знесли б ресторан та на місці ресторану побудували б офісно-житловий комплекс”.