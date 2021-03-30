ГБР не установило, что нардепы участвовали или призывали к погромам на Банковой

Государственное бюро расследований не установило фактов призывов политиков или депутатов к погромам на акции протеста у Офиса президента 20 марта на поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко.

Об этом заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев, сообщают #Буквы.

Он отметил, что был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению организаторов и участников неправомерных действий.

“По результатам не установлены факты призывов к погромам или другии противоправным действиям со стороны народных депутатов Украины или представителей политических сил”, – отметил Сухачев.

Также, по его словам, следователи ГБР изучают, была ли должным образом обеспечена охрана общественного порядка во время проведения акции, по результатам проверки будет дана правовая оценка.

“Следователи ГБР изучают вопрос, была ли должным образом обеспечена охрана общественного порядка во время проведения данной акции. По результатам чего будет предоставлена соответствующая юридическая оценка. При наличии законных оснований обеспечено привлечение виновных лиц к ответственности”, — сказал Сухачев.