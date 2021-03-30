Covid-19 Украина

обновлено 31.03.2021 в 18:01

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ГБР не установило, что нардепы участвовали или призывали к погромам на Банковой

Государственное бюро расследований не установило фактов призывов политиков или депутатов к погромам на акции протеста у Офиса президента 20 марта на поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко.

Среда, 31 марта 2021, 01:20

Об этом заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев, сообщают #Буквы.

Он отметил, что был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению организаторов и участников неправомерных действий.

“По результатам не установлены факты призывов к погромам или другии противоправным действиям со стороны народных депутатов Украины или представителей политических сил”, – отметил Сухачев.

Также, по его словам, следователи ГБР изучают, была ли должным образом обеспечена охрана общественного порядка во время проведения акции, по результатам проверки будет дана правовая оценка.

“Следователи ГБР изучают вопрос, была ли должным образом обеспечена охрана общественного порядка во время проведения данной акции. По результатам чего будет предоставлена соответствующая юридическая оценка. При наличии законных оснований обеспечено привлечение виновных лиц к ответственности”, — сказал Сухачев.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди та шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

  • лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов;
  • представник ГО “Гонор” Олексій Білковський;
  • ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);
  • ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;
  • Давид Гаджимурадов.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт.

Теги: акция, Офис Президента, Банкова, ДБР

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