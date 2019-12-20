ГБР обыскивает спортклуб «5 элемент» и территорию офиса «ЕС»: известная причина

Государственное бюро расследований проводит обыски в киевском спортклубе "5 элемент" и на территории офиса партии "Европейская солидарность".

Об этом в комментарии корреспонденту #Букв сообщила пресс-секретарь ГБР Иванова Анжелика.

“Следователи Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины осуществляют сегодня обыски по нескольким адресам, в том числе и по месту расположения спортивного клуба “5 элемент”. Эти следственные действия санкционированы и проходят в рамках досудебного расследования двух уголовных производств, участником которых является пятый президент Украины”, – сказала она.

В частности, это уголовное производство, которое касается операции по купле-продаже “Кузницы на Рыбацком”, а также возможного исчезновения конкретной информации из ситуационной комнаты в Администрации Президента.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Кроме того, Иванова также подтвердила #Буквам обыски на территории киевского офиса партии “Европейская солидарность”. По ее словам, это следственное действие также связано с вышеуказанными делами.

Отметим, что ранее клиент клуба “5 элемент”, бизнесмен Гарик Корогодски сообщил, что в клуб с обыском пришла СБУ.

В самом клубе уточнили, что сегодняшние события не связаны с деятельностью “5 элемента”.

“Нашей вины нет и мы несем финансовые и репутационные потери. Несмотря на это, мы добавляем всем членам клуба день до абонемента. Отменены тренировки мы также компенсируем. Сейчас клуб работает в обычном режиме. Спасибо всем гостям за поддержку”, – отметили в клубе.