ГБР обыскивает спортклуб «5 элемент» и территорию офиса «ЕС»: известная причина

Об этом в комментарии корреспонденту #Букв сообщила пресс-секретарь ГБР Иванова Анжелика.
“Следователи Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины осуществляют сегодня обыски по нескольким адресам, в том числе и по месту расположения спортивного клуба “5 элемент”. Эти следственные действия санкционированы и проходят в рамках досудебного расследования двух уголовных производств, участником которых является пятый президент Украины”, – сказала она.
В частности, это уголовное производство, которое касается операции по купле-продаже “Кузницы на Рыбацком”, а также возможного исчезновения конкретной информации из ситуационной комнаты в Администрации Президента.
Сейчас следственные действия продолжаются.
Кроме того, Иванова также подтвердила #Буквам обыски на территории киевского офиса партии “Европейская солидарность”. По ее словам, это следственное действие также связано с вышеуказанными делами.
Отметим, что ранее клиент клуба “5 элемент”, бизнесмен Гарик Корогодски сообщил, что в клуб с обыском пришла СБУ.
В самом клубе уточнили, что сегодняшние события не связаны с деятельностью “5 элемента”.
“Нашей вины нет и мы несем финансовые и репутационные потери. Несмотря на это, мы добавляем всем членам клуба день до абонемента. Отменены тренировки мы также компенсируем. Сейчас клуб работает в обычном режиме. Спасибо всем гостям за поддержку”, – отметили в клубе.
Напомним, что Государственное бюро расследований отправило в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении пятому Президенту Украины Петру Порошенко.
- 13 сентября пятый президент Петр Порошенко сходил на допрос в Государственное бюро расследований.
- Ранее Петр Порошенко заявил о предвзятости Государственного бюро расследований (ГБР) в отношении расследования производств, открытых по заявлениям экс-чиновника времен Януковича Андрея Портнова.