Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
“Следователи ГБР начали досудебное расследование в связи с падением военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины)”, – говорится в сообщении.
С целью координации действий на место происшествия выехало руководство Государственного бюро расследований, Офиса Генерального прокурора, Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции Украины.
Следствие проверяет четыре версии авиакатастрофы:
- катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
- катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
- ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства катастрофы. Расследование находится на контроле руководства Государственного бюро расследований.
Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.
В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.
По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.
Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.
- По последней информации, в самолете находились не 28 человек, как сообщалось ранее, а 27 — одного из курсантов не допустили к полету. Из них 22 погибли, 2 ранены, судьба троих остается неизвестной.
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.
- Число погибших в авиакатастрофе военного самолета вблизи Чугуева Харьковской области возросло до 26 человек.