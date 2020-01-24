Об этом он сказал на брифинге после допроса, сообщает корреспондент #Букв.

Порошенко убежден, что нынешняя власть пытается скрыть “провалы” во внешней и внутренней политике, поэтому устраивает “шоу” с привлечением правоохранительных органов. По его словам, допросы и дела против него носят характер политических преследований.

“Конечно, когда у тебя есть проблемы внутренней и внешней политики, делается попытка переключить внимание на шоу. Мы это сделать не дадим, хотя количество телеканалов, которые сегодня присутствуют, и я благодарю журналистов за то, что дождались, свидетельствует о высоком общественном интересе. Мы будем защищать Украину, мы не позволим политических преследований. Будем защищать курс в ЕС и НАТО, наш язык, веру, армию и армейцев и будем подчеркивать, что нам неодинаково, что будет с Украиной. Вопрос “какая разница” точно не про нас”, – подчеркнул лидер “ЕС”.

Он добавил, что на следующей неделе будет находиться в Брюсселе, где запланирован ряд международных мероприятий по линии Евросоюза и НАТО.

“У нас в конце января должен быть парламентская ассамблея НАТО, 27-го я туда должен выезжать, они на 31 число – снова допрос. Единственное для чего это делается, чтобы препятствовать международной деятельности. […] Проблема не в том, что я хочу с съездить, чтобы путешествовать, проблема в том, что в результате недолгих и непрофессиональных действий новой власти разрушается международная коалиция в поддержку Украины. Каждый из нас должен сделать все возможное, объединить все усилия для того, чтобы защитить украинский интерес”, – отметил Порошенко.

Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день ГБР действует на стороне России.

“Подчеркиваю, что и по морякам, где правота Украины подтверждена Гамбургским трибуналом, позицией Совбеза ООН и Генеральной Ассамблеей, решениями Совета Европейского Союза, который применил Азовский пакет санкций против России, где четко определено, что Украина действовала правильно. По Минским договоренностям Украины все выполняет, они помогли нам остановить российское нашествие и по каким введены санкции против РФ – у нас на сегодняшний день ГБР действует на стороне России”, – резюмировал экс-президент.