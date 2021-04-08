Сегодня, 8 апреля, Государственное бюро расследований пришло с обысками в главный офис "Укрзализныци".

Об этом сообщила народный депутат, глава временной следственной комиссии ВР по вопросам проверки и оценки состояния АО “Украинская железная дорога” Юлия Гришина.

“Сейчас Госбюро расследований проводит обыск в центральном офисе “Укрзализныци”. Через час запланировано заседание нашей Временной следственной комиссии по УЗ. В частности, будем слушать доклады министра Криклия, и.о. председателя правления УЗ Юрика по критической ситуации, которая сложилась в ведомственных больницах по борьбе с COVID-19 и по последствиям аварии 29 марта”, – написала нардеп.

Напомним, что временная комиссия была создана в конце января в связи со значительными нарушениями в компании, вроде было обнаружены во время плановой ревизии.

Сейчас #Буквы пытаются дозвониться в пресс-службу ГБР, но телефоны не отвечают.