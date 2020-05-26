ГБР украло из музея Гончара документы на картины — Герасимов

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, сегодня в музее Ивана Гончар в Киеве пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции.

Ранее Петра Порошенко вызывали в Госбюро расследований, как свидетеля по делу о контрабанде 43 картин.

Около 16 часов спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара.

Спустя несколько часов сотрудники Бюро покинули музей. Все это время ни журналистов, ни присутствующих на месте народных депутатов не пускали в здание.

После того, как правоохранители вышли из здания, стало известно, что пропали документы на картины, которые находились в стеклянных рамках в помещении музеи.

Народный депутат от партии “Европейская Солидарность” Артур Герасимов проинформировал, что пропавшие документы — это оригиналы таможенных деклараций, которые подтверждают, что картины были ввезены в страну законно, а также бумаги, подтверждающие факт приобретения картин и уплаты налогов за них.

“Вы нас спрашивали: а почему они (сотрудники ГБР — ред.) вот так ворвались в музей? Все же открыто. Мы вам высказываем догадку: возможно, для того, чтобы украсть оригиналы документов, которые доказывают, что ГБР врет, а все это (картины — ред.) завезено официально, с уплатой налогов и открыто, прозрачно. Могу сказать: документы украдены”, — сказал Герасимов.