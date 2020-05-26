ГБР украло из музея Гончара документы на картины — Герасимов

Covid-19 Украина

обновлено 26.05.2020 в 20:02

Всего:

21584(+339)

Болеют:

13365(+339)

Выздоровели:

7575(+126)

Умерло:

644(+21)

20:56 Роулинг опубликует в Сети сказку, написанную более 10 лет назад. Она не про Гарри Поттера
20:50 Больше половины граждан ЕС испытывают финансовые трудности
20:34 Саакашвили переименовал Нацсовет реформ в Офис простых решений и результатов
19:53 Ровенская область продлила еще на месяц запрет на работу транспорта
19:31 Бигус ответил главе «Укравтодора»: опубликуйте сметы (видео)
19:15 Турция хочет возобновить авиаперелеты с Украиной с июля
19:14 Трамп опубликовал ролик c танцующими на «похоронах» Байдена темнокожими людьми
19:03 Eminem опубликовал свой номер телефона и призвал фанатов писать ему
18:53 День Киева будут отмечать в телеформате
18:44 ГУД просит из Фонда противодействия коронавирусу миллионы при бюджете в 2 миллиарда
18:40 Французская газета Le Monde пометила Крым как часть РФ на карте COVID-19 
18:04 Россия направила в Ливию военную авиацию
18:01 В Киеве открыли первую «кризисную комнату» для жертв домашнего насилия
17:52 Принц Уильям об отцовстве: это «один из самых страшных» моментов в жизни
17:47 В Венгрии объявили об отмене чрезвычайного положения 20 июня
17:36 Расстрелы на Майдане: Киевский суд заочно арестовал министра обороны времен Януковича
17:15 Названы сроки открытия КПВВ на Донбассе
16:51 Власти Афганистана объявили, что освободят 900 талибов, чтобы продлить перемирие
16:36 Уже на выходных в Украине могут возобновить футбольный чемпионат
16:15 Пожар в Александровской больнице: прокуратура открыла производство
16:13 В РФ зарегистрирован рекордный уровень смертности от COVID-19
16:04 Юристы пояснили, как могут оштрафовать за дезинформацию о коронавирусе
15:59 Порошенко открыл выставку картин из своей коллекции, из-за которых его вызывали в ГБР
15:41 Коста-Рика первой в Центральной Америке легализовала однополые браки
15:22 Глава Укравтодора выложил запись, как его пытались заставить брать взятки и уволить через журналистов
15:14 Оккупанты привели в полную боевую готовность свои войска на Донбассе
15:12 Следователи ГБР не смогли ответить на вопросы адвоката Порошенко
15:07 Ryanair намерена обжаловать предоставление финпомощи Lufthansa
15:01 На выборах в Киевсовет «Европейская солидарность» опережает всех конкурентов, – опрос
14:49 Потап и Настя Каменских показали, как отпраздновали ситцевую свадьбу

ГБР украло из музея Гончара документы на картины — Герасимов

Сотрудники Государственного бюро расследований покинули помещение государственного музея Ивана Гончара, унеся с собой оригиналы документов на картины. 

Вторник, 26 мая 2020, 19:54

Об этом сообщает корреспондент #Букв. 

Как сообщалось ранее, сегодня в музее Ивана Гончар в Киеве пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции.

Ранее Петра Порошенко вызывали в Госбюро расследований, как свидетеля по делу о контрабанде 43 картин.

Около 16 часов спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара.

Спустя несколько часов сотрудники Бюро покинули музей. Все это время ни журналистов, ни присутствующих на месте народных депутатов не пускали в здание.

После того, как правоохранители вышли из здания, стало известно, что пропали документы на картины, которые находились в стеклянных рамках в помещении музеи.

ГБР музей_гончара

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

ГБР музей_гончара

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

ГБР музей_гончара

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

ГБР музей_гончара

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

ГБР музей_гончара

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Народный депутат от партии “Европейская Солидарность” Артур Герасимов проинформировал, что пропавшие документы — это оригиналы таможенных деклараций, которые подтверждают, что картины были ввезены в страну законно, а также бумаги, подтверждающие факт приобретения картин и уплаты налогов за них.

“Вы нас спрашивали: а почему они (сотрудники ГБР — ред.) вот так ворвались в музей? Все же открыто. Мы вам высказываем догадку: возможно, для того, чтобы украсть оригиналы документов, которые доказывают, что ГБР врет, а все это (картины — ред.) завезено официально, с уплатой налогов и открыто, прозрачно. Могу сказать: документы украдены”, — сказал Герасимов.

Артур_Герасимов

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Теги: Артур Герасимов, , ГБР, музей Гончара, Петр Порошенко

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!