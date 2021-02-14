Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).
Отмечается, что руководство Бюро держит расследование данного уголовного производства на личном контроле и выражает свои соболезнования родным и близким бойцов.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ТУ ГБР в г. Краматорске и Главного следственного управления Государственного бюро расследований.
В Офисе президента назвали имена трех военных, которые 14 февраля в результате подрыва погибли в районе Новолуганское.
В связи с трагедией президент Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения операции Объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели воинов 5-й БТГр 59-й ОМПБр.
Сейчас на месте трагедии находится замглавы Офиса президента Роман Машовец.
Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.
- Накануне боевики обстреляли украинские позиции из пулемета в районе Новомихайловка на Донбассе, один украинский военный погиб.
- В субботу, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области во время выдвижения на позиции трое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое защитников погибли.
- 12 февраля на Донбассе, вблизи Павлополя, украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
- За прошедшие сутки, 13 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.