Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в связи со смертью трех украинских военнослужащих Объединенных сил на подконтрольной Украины территории Донбасса в районе Новолуганское.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

Отмечается, что руководство Бюро держит расследование данного уголовного производства на личном контроле и выражает свои соболезнования родным и близким бойцов.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа ТУ ГБР в г. Краматорске и Главного следственного управления Государственного бюро расследований.

В Офисе президента назвали имена трех военных, которые 14 февраля в результате подрыва погибли в районе Новолуганское.

В связи с трагедией президент Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения операции Объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели воинов 5-й БТГр 59-й ОМПБр.

Сейчас на месте трагедии находится замглавы Офиса президента Роман Машовец.

Как известно, с 00:01 27 июля 2020 года на линии соприкосновения на Донбассе должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские оккупанты регулярно нарушают эти договоренности.