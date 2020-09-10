Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Это произошло после того, как Богдан дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Во время разговора он заявил о наличии договоренностей с российскими чиновниками в вопросе статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей.

“Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля”, – говорится в сообщении.

ГБР направило повестку о вызове по адресу регистрации Богдана.

Сам он, как сообщалось ранее, сейчас находится за границей из-за “физической угрозы”.