Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Это произошло после того, как Богдан дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Во время разговора он заявил о наличии договоренностей с российскими чиновниками в вопросе статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей.
“Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля”, – говорится в сообщении.
ГБР направило повестку о вызове по адресу регистрации Богдана.
Сам он, как сообщалось ранее, сейчас находится за границей из-за “физической угрозы”.
- Напомним, 9 сентября Богдан дал интервью журналисту, основателю издания “Гордон” Дмитрию Гордону. Разговор длился 4,5 часа. За это время собеседники обсудили широкий круг вопросов, связанных с деятельностью команды Зеленского, выборами, спецоперацией по вагнеровцам, отношений Богдана и его преемника Андрея Ермака и тому подобное.
- В частности, Богдан рассказал, что спецоперация по вагнеровцам длилась год и была сорвана человеком из близкого окружения Владимира Зеленского.
- И о том, что Зеленский “переводит в шутки плохие истории” о коррупции в его окружении.
- Богдан рассказал и о деталях своего увольнения с должности председателя Офиса Зеленского.