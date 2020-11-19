Государственное бюро расследований вызывает на допросы людей, которые были лидерами Евромайдана. Заявителем по делу является Ренат Кузьмин - действующий нардеп от ОПЗЖ.

Об этом говорится в повестке, которую опубликовала экс-нардепка Татьяна Черновол в Facebook.

Черновол сообщила, что ГБР приняло и начало расследовать то, что Майдан якобы был “госпереворотом” по заявлению соратника экс-президента Виктора Януковича Рената Кузьмина, который в 2010-2013 годах был первым заместителем генпрокурора.

“Проиллюстрирую повесткой сообщение Владимира Омельяна: Сначала планировали празднование, потом – аресты, а дальше решили объединить. Чтобы годовщина Майдана прошла незабываемо, ГБР Зеленского вызывает на допрос лидеров Майдана 2014 г. в рамках расследования уголовного производства в отношении “незаконного захвата власти” по заявлению заместителя генерального прокурора времен Януковича, а ныне народного депутата от ОПЗЖ одиозного Рената Кузьмина. Отсутствует коррупция, давайте посадим Порошенко за Майдан, так, Владимир Александрович? Как Вы там, не кашляете, кислорода хватает, WI-FI работает, Ермак рядом не храпит ? Наслаждайтесь свободой, пока еще можете … “, – написала Черновол.

В частности, на допрос повестками вызываются экс-глава СНБО Александр Турчинов, бывший спикер ВР Андрей Парубий и бывший премьер Арсений Яценюк.

“Кстати, как это я попала в компанию лидеров? Повестка мне пришла в офис “Народного Фронта” в одной пачке с повестками Яценюку, Турчинову и Парубию”, – сообщила она и опубликовала повестку.

Чорновил отметила, что допрос перенесли после празднования, следователь заболел коронавирус.

В повестке отмечается, что 1 октября ГБР открыло уголовное производство № 42020000000001885 по делу о государственного переворота.

“Согласно требованиям ст 133, 135, 137 КПК Украины Вам необходимо явиться 17 ноября 2020 в 14 час.00 мин. к следователю первого отдела Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013- 2014 годах, Государственного бюро расследований Ковальчука А.П. (каб.501) … для участия в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42020000000001885 от 01.10.2020 “, – говорится в повестке.

Ранее сообщалось, что экс-нардепу Татьяне Черновол, которой сообщили о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса Партии регионов, заменили круглосуточный домашний арест на ночной.

Напомним, 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований. Позже ГБР сообщило Черновол о подозрении в умышленном убийстве. Ее подозревают в умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, осуществленном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.

Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко отреагировал на обыски у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делам протестов на Майдане. Он обратился к первому заместителю директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, назвав того адвокатом Януковича.

Татьяна Черновол рассказала, какие статьи инкриминирует ей Государственное бюро расследований.

51 нардеп подписал заявление в поддержку Черновол с требованием уволить Бабикова.

14 апреля экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу об убийстве заявила, что дело против нее сфальсифицировано.