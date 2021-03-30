ГБР изучит, должным ли образом защищали Офис Зеленского 20 марта

Государственное бюро расследований изучает, была ли обеспечена надлежащая охрана порядка во время акции протеста под Офисом президента 20 марта.

Об этом с трибуны парламента заявил и.о. главы Бюро Алексей Сухачев, сообщают #Буквы.

“Следователи ГБР изучают вопрос, была ли должным образом обеспечена охрана общественного порядка во время проведения данной акции. По результатам чего будет предоставлена соответствующая юридическая оценка. При наличии законных оснований обеспечено привлечение виновных лиц к ответственности”, — сказал Сухачев.

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.

21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 учасникам акции. Это: