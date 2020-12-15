Об этом она сообщила в Facebook.
“Спасибо всем, что поддерживают меня сегодня и всем с кем я была на Майдане в 2013-2014-м. Вот, только что врученное обвинение за участие в Революции Достоинства”, – написала она.
ГБР обвиняет Черновол в совершении уголовного преступления предусмотренного п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК, а именно в “умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для жизни многих лиц”.
Согласно документу, экс-нардеп вместе с неустановленными лицами причастна к смерти Владимира Захарова (1948 г. р.). Инцидент произошел 18 февраля 2014 на улице Липской, 10, когда активисты Евромайдана штурмовали офис “Партии регионов”.
Сама Черновол отметила, что обвинение в умышленном убийстве сфальсифицировано, потому что следствие опирается только на то, что ее идентифицировали при штурме.
“Следствие это объясняет так, что другие – неустановленные лица, а ты, Татьяна, установлена, поэтому будешь отвечать за убийство”, – говорит она.
Экс-нардеп считает, что обвинение также связано с тем, что именно она занималась конфискацией 1,5 млрд долларов беглого президента Януковича, а в 2019 году обнародовала документы о том, что президент Владимир Зеленский “откосил” от армии.
Ранее сообщалось, что экс-нардепу Татьяне Черновол, которой сообщили о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса “Партии регионов”, заменили круглосуточный домашний арест на ночной.
Напомним, 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований. Позже ГБР сообщило Черновол о подозрении в умышленном убийстве. Ее подозревают в умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, осуществленном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.
Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко отреагировал на обыски у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делам протестов на Майдане. Он обратился к первому заместителю директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, назвав того адвокатом Януковича.
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