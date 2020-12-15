Государственное бюро расследований вручило экс-нардепу, участнице Евромайдана Татьяне Черновол обвинение по делу об убийстве во время штурма офиса "Партии регионов" в феврале 2014 года.

Об этом она сообщила в Facebook.

“Спасибо всем, что поддерживают меня сегодня и всем с кем я была на Майдане в 2013-2014-м. Вот, только что врученное обвинение за участие в Революции Достоинства”, – написала она.

ГБР обвиняет Черновол в совершении уголовного преступления предусмотренного п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК, а именно в “умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для жизни многих лиц”.

Согласно документу, экс-нардеп вместе с неустановленными лицами причастна к смерти Владимира Захарова (1948 г. р.). Инцидент произошел 18 февраля 2014 на улице Липской, 10, когда активисты Евромайдана штурмовали офис “Партии регионов”.

Сама Черновол отметила, что обвинение в умышленном убийстве сфальсифицировано, потому что следствие опирается только на то, что ее идентифицировали при штурме.

“Следствие это объясняет так, что другие – неустановленные лица, а ты, Татьяна, установлена, поэтому будешь отвечать за убийство”, – говорит она.

Экс-нардеп считает, что обвинение также связано с тем, что именно она занималась конфискацией 1,5 млрд долларов беглого президента Януковича, а в 2019 году обнародовала документы о том, что президент Владимир Зеленский “откосил” от армии.

Ранее сообщалось, что экс-нардепу Татьяне Черновол, которой сообщили о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса “Партии регионов”, заменили круглосуточный домашний арест на ночной.

Напомним, 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований. Позже ГБР сообщило Черновол о подозрении в умышленном убийстве. Ее подозревают в умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, осуществленном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.

Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко отреагировал на обыски у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делам протестов на Майдане. Он обратился к первому заместителю директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, назвав того адвокатом Януковича.