Государственное бюро расследований закрыло "религиозное" уголовное производство в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко (его еще называли "делом о Томосе").

Об этом проинформировали в пресс-службе ГБР.

В ведомстве заверили, что ГБР “не оспаривались и не проверялись вопросы получения Украиной Томоса об автокефалии”.

В пресс-службе заявили, что уголовное производство “на самом деле касалось не Томоса, а отмены регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата”. Оно было зарегистрировано на основании решения суда еще при бывшем главе ГБР Романе Трубе и сейчас закрыто.

“Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело сейчас закрыто. Следователями не установлено признаков уголовного правонарушения, что подпадает под статью 161 Уголовного кодекса Украины, а именно нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений”, – отметил и.о. директора ГБР Александр Соколов.

Он выразил мнение, что отмена регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства.

Закрытие производства прокомментировал адвокат пятого президента Игорь Головань. Он отметил, что в ГБР занимались этим делом более 8 месяцев.

“ГБР сообщает о закрытии одного из самых одиозных из нескольких десятков сфабрикованных против пятого президента Украины Петра Порошенко дел – относительно Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Более восьми месяцев ГБР чуть ли не в полном составе искало признаки разжигания религиозной вражды и ненависти. Не нашли. Даже признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 161 УК Украины, не обнаружили. И вынуждены были закрыть явно не потому, что отсутствие состава преступления очевидно для всего мира. Если бы ГБР действительно руководствовалось в своей деятельности не прихотями заказчиков из высоких кабинетов, а законом, производство закрыли бы через несколько дней после регистрации. “Дело о Томосе” стало публичным, а выглядеть идиотами никому не хочется, даже несмотря на давление из президентского офиса”, – подчеркнул Головань.

Он обратил внимание на тот факт, что в ГБР не сообщили, кто понесет ответственность за трату госресурсов на “расследование” этого дела.

“Сообщив о закрытии производства, и.о. директора ГБР Соколов… ничего не сказал о том, кто же понесет ответственность за многомесячную трату государственных ресурсов на “расследование” явно пустого дела? Более 8 месяцев только на Томос! А есть еще десятки таких же пустых производств, с которыми десятки следователей и прокуроров возятся скоро полтора года, тратя миллионы и миллионы гривен налогоплательщиков исключительно с целью продолжения политически мотивированных преследований лидера оппозиции, пятого президента Украины Петра Порошенко”, – написал Головань.

Адвокат добавил, что за это придется отвечать “по многим статьям Уголовного кодекса”: в частности, по ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).