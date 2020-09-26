ГБР обратилось к свидетелям катастрофы Ан-26: просит помочь в сборе информации

Государственное бюро расследований обратилось к свидетелям авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области с просьбой о помощи в сборе информации.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

“Государственное бюро расследований обращается к гражданам, которые стали свидетелями авиакатастрофы в Чугуеве. Просим лиц, имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные, а именно ФИО и номер телефона по телефону ГБР: +380500802227”, – говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что следователи свяжутся со свидетелями, которые изъявили желание помочь, для получения материалов и привлечения их к уголовному производству в порядке, установленном УПК Украины.