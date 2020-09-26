ГБР обратилось к свидетелям катастрофы Ан-26: просит помочь в сборе информации

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
“Государственное бюро расследований обращается к гражданам, которые стали свидетелями авиакатастрофы в Чугуеве. Просим лиц, имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные, а именно ФИО и номер телефона по телефону ГБР: +380500802227”, – говорится в сообщении.
В ГБР добавили, что следователи свяжутся со свидетелями, которые изъявили желание помочь, для получения материалов и привлечения их к уголовному производству в порядке, установленном УПК Украины.
Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.
В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.
По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.
Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.
- По последней информации, в самолете находились не 28 человек, как сообщалось ранее, а 27 — одного из курсантов не допустили к полету. Из них 22 погибли, 2 ранены, судьба троих остается неизвестной.