Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.
Отмечается, что пасхальные богослужения из всех церквей будут транслировать как рейтинговые телеканалы, так и другие, включая региональные.
“Позаботимся о своем здоровье и здоровье близких – будем оставаться на Пасху дома”, – подчеркнули в ОП.
Пасхальные богослужения будут транслировать такие телеканалы:
– ICTV и UA:Перший в 7.30-11.00 19 апреля – Украинская греко-католическая церковь;
– 1+1 и UA:Перший в 23.30-3.00 в ночь с 18 на 19 апреля – Православная церковь Украины
– Украина и Интер в 23.00-3.00 в ночь с 18 на 19 апреля – Украинская православная церковь (Московского патриархата).
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