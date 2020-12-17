Мэра Харькова Геннадия Кернеса планируют похоронить на Аллее почетных харьковчан на городском кладбище №2. Такое решение приняли близкие и его соратники.

Об этом на брифинге в мэрии сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов.

Церемония прощания с Кернесом состоится на следующей неделе в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко.

По его словам, точная дата похорон пока неизвестна, поскольку все зависит от формальных процедур, которые необходимо провести в Германии.

Планируется, что похороны могут состояться во вторник, среду или, максимум, в четверг. Перед этим борт с телом Геннадия Кернеса встретят в Международном аэропорту “Харьков”. Отпевание состоится в Свято-Благовещенском кафедральном соборе, а церемония прощания – в оперном театре.

“Мы ожидаем огромное количество людей, поэтому нам нужно соблюсти все карантинные мероприятия. Все должны быть в масках, должна выдерживаться социальная дистанция, поэтому церемонию прощания мы будем проводить около четырех часов”, – сообщил Терехов.

Церемония богослужения и панихида будут транслироваться на экранах в соборе и в фойе театра. В местах прощания будут дежурить бригады скорой помощи.

Фото: city.kharkov.ua

В день прощания движение транспорта будет частично перекрыто (схему движения опубликуют позже).

В связи со смертью Геннадия Кернеса 17 и 18 декабря в Харькове объявлен траур. В эти дни будет приспущен Государственный флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях.

Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

“Ушел из жизни мой очень близкий друг, человек-легенда, который сделал для Харькова так много, как никто. Сегодня трагедия для города Харькова, объявленный траур. Харьков будет таким, каким хотел его видеть Геннадий Адольфович Кернес”, – сказал секретарь горсовета Терехов.

Напомним, пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.