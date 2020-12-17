Об этом на брифинге в мэрии сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов.
Церемония прощания с Кернесом состоится на следующей неделе в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко.
По его словам, точная дата похорон пока неизвестна, поскольку все зависит от формальных процедур, которые необходимо провести в Германии.
Планируется, что похороны могут состояться во вторник, среду или, максимум, в четверг. Перед этим борт с телом Геннадия Кернеса встретят в Международном аэропорту “Харьков”. Отпевание состоится в Свято-Благовещенском кафедральном соборе, а церемония прощания – в оперном театре.
“Мы ожидаем огромное количество людей, поэтому нам нужно соблюсти все карантинные мероприятия. Все должны быть в масках, должна выдерживаться социальная дистанция, поэтому церемонию прощания мы будем проводить около четырех часов”, – сообщил Терехов.
Церемония богослужения и панихида будут транслироваться на экранах в соборе и в фойе театра. В местах прощания будут дежурить бригады скорой помощи.
Фото: city.kharkov.ua
В день прощания движение транспорта будет частично перекрыто (схему движения опубликуют позже).
В связи со смертью Геннадия Кернеса 17 и 18 декабря в Харькове объявлен траур. В эти дни будет приспущен Государственный флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях.
Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.
“Ушел из жизни мой очень близкий друг, человек-легенда, который сделал для Харькова так много, как никто. Сегодня трагедия для города Харькова, объявленный траур. Харьков будет таким, каким хотел его видеть Геннадий Адольфович Кернес”, – сказал секретарь горсовета Терехов.
Напомним, пока Верховная Рада не назначит внеочередные выборы, управлять Харьковом будет секретарь городского совета Игорь Терехов.
- Сегодня ночью, 17 декабря, в немецкой клинике “Шарите” умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.
- 11 декабря стало известно, что у Кернеса отказали обе почки и его подключили к гемодиализу.
- Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.