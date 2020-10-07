Все мы стараемся следить за своим здоровьем, поэтому к вопросам питания подходим с большим вниманием и серьезностью.

При покупке любых продуктов, в том числе, мяса и полуфабрикатов стоит отдавать предпочтение только проверенным торговым точкам. Многие покупают мясные изделия в магазине “Мясной Рай” — это лучшее место для выгодных и успешных покупок. Именно здесь вы гарантировано купите вкусное и качественное фермерское мясо без добавок.

Внимание! Поспешите купить полуфабрикаты собственного производства по акции – 20%! Акция действует с 08.10 по 11.10 включительно. С магазином “Мясной Рай” вы экономите свои деньги по максимуму, а главное – включаете в свой рацион полезные и вкусные полуфабрикаты без добавок и химии!

“Мясной Рай”: про собственное производство

От места покупки зависит то, насколько свежий продукт попадет к вам на стол, поэтому, чтобы не пожалеть о своем выборе стоит делать покупки в магазине “Мясной Рай”. Совершая покупки здесь, вы сможете быть уверены в том, что блюдо из телятины или баранины понравится вам в плане вкуса и качества. К тому же, здесь вы сможете приобрести различные блюда уже готовыми и приятно удивить своих домочадцев.

Вот несколько причин отдать предпочтение магазину “Мясной Рай”:

Готовим в современном, полностью стерильном помещении согласно СЭС и ХАССП. У нас высокое качество продукции. Продаем продукты без консервантов, красителей, искусственных добавок. Придерживаемся строгого контроля на всех этапа производства. Предлагаем широкий ассортимент полуфабрикатов: от блинчиков до домашних котлет.

В основе нашей продукции – блюда собственного производства, уникальные технологии, знание традиций и хороший вкус. В нашем ассортименте блинчики с вишней, клубникой, куриной печенью, творогом, маком, с мясом, капустой, картофелем, печенкой. Отдельного внимания заслуживают равиоли, пельмени, манты, хинкали др. Все продукты готовим своими руками, с большой любовью и старанием.

Экологически чистая продукция по цене производителя

Хотите купить полуфабрикаты по цене производителя и убедиться в их безупречном качестве? Посетите магазин “Мясной Рай” – здесь всегда можно купить разнообразную готовую продукцию, приготовленную исключительно из натуральных продуктов, без ГМО. Она обязательно удивит вас своими вкусовыми качествами.

Повара магазина “Мясной Рай” – профессиональные мастера своего дела, которые обладают великолепными кулинарными способностями. Наше производство постоянно проверяется контролирующими органами, соблюдается усиленный контроль качества – от поступающего сырья до готового продукта. Все работники регулярно проходят медицинский осмотр.

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Магазин “Мясной Рай” заботимся о своих покупателях и всегда стремится порадовать большим разнообразием продуктов, которые действительно будут полезными и вкусными. Представленный ассортимент всегда впечатляет, продукты обладают изысканным вкусом и пользуются высокой покупательской способностью.