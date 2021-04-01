В КГГА сообщили адреса общественных туалетов.
Уборочные установлены по образцу тех, что работают в европейских городах.
“Конструкция туалетов предусматривает полностью автоматизированную систему обслуживания. Открытие дверей, вентиляция и, при необходимости, подогрев/охлаждение воздуха, мойка, дезинфекция и сушка унитаза, подача туалетной бумаги, мыла и воды для рук, бесконтактная сушка рук, мытье и дезинфекция пола после каждого посетителя, датчик присутствия, антикоррозийная и антивандальная защита. На входе установлена автоматическая система оплаты, которая принимает банковские карты. Также туалеты имеют счетчик посещаемости и кнопку вызова помощи”, – говорится в сообщении КГГА.
Автоматизированные уборной можно найти по адресам:
- ул. Трехсвятительская, 8 (верхняя станция фуникулера)
- ул. Владимирская, 24;
- ул. Владимирская, 42;
- площадь Арсенальная, 1;
- площадь Европейская, 1;
- ул. Крещатик, 1;
- ул. Крещатик, 17;
- ул. Крещатик, 27;
- ул. Прорезная, 3;
- проезд Владимирский, 15 (для людей с инвалидностью и граждан с детьми);
- площадь Контрактовая – сквер № 3 (для людей с инвалидностью и граждан с детьми).
Всего в городе работает более ста коммунальных уборных, без учета тех, что расположены в ТРЦ.
- В Киеве в Государственном университете телекоммуникаций по случаю Международного женского дня провели торжественную церемонию открытия женского туалета.