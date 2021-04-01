В КГГА сообщили адреса общественных туалетов.

Уборочные установлены по образцу тех, что работают в европейских городах.

“Конструкция туалетов предусматривает полностью автоматизированную систему обслуживания. Открытие дверей, вентиляция и, при необходимости, подогрев/охлаждение воздуха, мойка, дезинфекция и сушка унитаза, подача туалетной бумаги, мыла и воды для рук, бесконтактная сушка рук, мытье и дезинфекция пола после каждого посетителя, датчик присутствия, антикоррозийная и антивандальная защита. На входе установлена ​​автоматическая система оплаты, которая принимает банковские карты. Также туалеты имеют счетчик посещаемости и кнопку вызова помощи”, – говорится в сообщении КГГА.

Автоматизированные уборной можно найти по адресам:

ул. Трехсвятительская, 8 (верхняя станция фуникулера) ул. Владимирская, 24; ул. Владимирская, 42; площадь Арсенальная, 1; площадь Европейская, 1; ул. Крещатик, 1; ул. Крещатик, 17; ул. Крещатик, 27; ул. Прорезная, 3; проезд Владимирский, 15 (для людей с инвалидностью и граждан с детьми); площадь Контрактовая – сквер № 3 (для людей с инвалидностью и граждан с детьми).

Всего в городе работает более ста коммунальных уборных, без учета тех, что расположены в ТРЦ.