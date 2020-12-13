С 17 по 30 декабря в столице будут работать 178 законных пунктов по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений.

Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Там призывают киевлян покупать елки только на официальных ярмарках, поскольку на стихийных рынках хвойные деревья часто реализуются без разрешительных документов, негативно влияет на экологическую ситуацию.

Пункты продажи обустроят во всех десяти районах города.

В Голосеевском районе:

ул. Антоновича, 115;

пересечение ул. Владимиро-Лыбидской и ул. Антоновича;

ул. Изюмская, 1 (локация № 1);

ул. Изюмская, 1 (локация № 2);

ул. Изюмская, 1 (локация № 3);

ул. Изюмская, 1 (локация № 4);

пер. Руслана Лужевского, 1;

ул. Академика Вильямса, 6-А;

ул. Васильковская, 11/11;

ул. Лятошинского, 14;

ул. Академика Заболотного, 48-А (вдоль и напротив торговой площадки “Феофания”).

В Дарницком районе:

ул. Архитектора Вербицкого, 16;

ул. Архитектора Вербицкого, 28-А, 30;

ул. Бориса Гмыри, 1;

ул. Бориса Гмыри, 8;

ул. Декабристов, 9;

ул. Елизаветы Чавдар, 1;

ул. Елизаветы Чавдар, 2;

ул. Елизаветы Чавдар, 13;

ул. Здолбуновская, 2;

ул. Михаила Драгоманова, 1;

ул. Михаила Драгоманова, 14;

ул. Елены Пчелки, 2;

ул. Александра Мишуги, 2;

ул. Александра Мишуги, 4;

ул. Михаила Гришко, 1/2;

ул. Срибнокильская, 1/2;

ул. Срибнокильская, 5;

ул. Срибнокильская, 13;

ул. Урловская, 19;

ул. Ялтинская, 5-А;

ул. Ялтинская, 5-Б;

Днепровская набережная (возле ТЦ “Новус”)

пересечение ул. Ревуцкого и ул. Вишняковской;

пересечение ул. Анны Ахматовой и ул. Петра Григоренко;

пересечение ул. Тростянецкой и ул. Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)

пересечение ул. Урловская и ул. Анны Ахматовой;

просп. Петра Григоренко, 26;

просп. Петра Григоренко, 41;

Харьковское шоссе, 49;

Харьковское шоссе, 57;

Харьковское шоссе, 144;

ул. Княжий Затон, 10.

В Деснянском районе:

ул. Каштановая, 7

ул. Архитектора Николаева, 7

ул. Теодора Драйзера, 1;

ул. Теодора Драйзера, 2;

ул. Теодора Драйзера, 4;

ул. Теодора Драйзера, 21;

ул. Градинская, 6;

просп. Владимира Маяковского, 2;

просп. Владимира Маяковского, 6;

просп. Владимира Маяковского, 15;

просп. Владимира Маяковского, 26;

просп. Владимира Маяковского, 40;

просп. Владимира Маяковского, 42;

просп. Владимира Маяковского, 44;

просп. Владимира Маяковского, 46;

просп. Владимира Маяковского, 47;

просп. Владимира Маяковского, 60/10;

просп. Владимира Маяковского, 97;

ул. Шолом-Алейхема, 17;

просп. Лесной, 28/41;

просп. Лесной, 39.

В Днепровском районе:

б-р Игоря Шамо, 2/7;

ул. Алматинская, 109;

ул. Амвросия Бучмы, 10;

ул. Андрея Малышко, 4-А;

ул. Ивана Миколайчука, 9;

ул. Миропольская, 25;

ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2;

ул. Петра Вершигоры, 1;

ул. Пражская, 1/35;

ул. Радужная, 4;

ул. Регенераторная, 5-В;

ул. Юрия Шумского, 1;

просп. Павла Тычины, 7

просп. Соборности, 2/1;

просп. Соборности, 4;

пересечение ул. Энтузиастов, 37 б-ру Игоря Шамо;

пересечение ул. Сулеймана Стальского и ул. Курнатовского;

пересечение ул. Сулеймана Стальского и б-ра Перова;

пересечение ул. Ивана Микитенко и ул. Курнатовского.

В Оболонском районе:

ул. Бережанская, 22;

ул. Вышгородская, 44;

ул. Героев Днепра, 30;

ул. Героев Днепра, 32;

ул. Героев Днепра, 34;

ул. Героев Днепра, 38;

ул. Ивана Ивашкевича, 6/8-А;

ул. Иорданская, 17;

ул. Маршала Тимошенко, 11;

ул. Маршала Малиновского, 3;

ул. Маршала Малиновского, 12;

ул. Маршала Малиновского, 34;

ул. Александра Архипенко, 6-А;

площадь Оболонская, 6 (локация № 1);

площадь Оболонская, 6 (локация № 2);

просп. Героев Сталинграда, 27;

просп. Героев Сталинграда, 46;

просп. Минский, 2;

просп. Оболонский, 1-Б;

ул. Юрия Кондратюка, 2;

просп. Маршала Рокоссовского, 3/4.

В Печерском районе:

б-р Дружбы Народов, 30/1;

ул. Большая Васильковская, 107.

В Подольском районе:

ул. Верхний Вал, 16;

ул. Вышгородская, 45 (возле магазина “Варус”)

ул. Вышгородская, 21/6;

ул. Кирилловская, 131;

ул. Кирилловская, 127;

ул. Маршала Гречко, 18;

ул. Светлицкого, 30/20 (локации № 1);

ул. Светлицкого, 30/20 (локация № 2);

просп. Василия Порика, 2 (распределительная полоса)

просп. Василия Порика, 3;

просп. Василия Порика, 5,

просп. Георгия Гонгадзе, 5,

просп. Георгия Гонгадзе, 20;

просп. Правды, 39;

просп. Правды, 58 (ТЦ “Орнамент”) (локация № 1);

просп. Правды, 58 (ТЦ “Орнамент”) (локация № 2);

просп. Правды, 66 (локация № 1);

просп. Правды, 66 (локация № 2);

просп. Правды, 100;

просп. Свободы, 2;

ул. Ивана Кавалеридзе, 1.

В Святошинском районе:

17-й км Житомирского шоссе;

б-р Кольцова, 1;

б-р Кольцова, 13;

б-р Кольцова, 14;

б-р Кольцова, 7

б-р Ромена Роллана, 6/10;

ул. Академика Туполева, 15-А;

ул. Академика Туполева, 9;

ул. Академика Булаховского, 30;

ул. Академика Булаховского, 5;

ул. Владимира Покотило, 1;

ул. Владимира Покотило, 5,

ул. Гната Юры, 20;

ул. Депутатская, 1;

ул. Доброхотова, 11;

ул. Жолудева, 4;

ул. Зодчих, 2/58;

ул. Зодчих, 46;

ул. Зодчих, 50;

ул. Зодчих, 56;

ул. Зодчих, 62;

ул. Зодчих, 70;

ул. Ирпенская, 62;

ул. Ирпенская, 76-80;

ул. Клавдиевская, 27-А;

ул. Кучера, 5,

ул. Подлесная, 5,

ул. Симиренко, 10;

ул. Симиренко, 17;

ул. Семьи Стешенко, 7

ул. Чернобыльская, 20;

ул. Якуба Коласа, 23;

просп. Леся Курбаса, 8;

просп. Палладина, 13;

просп. Палладина, 24;

просп. Победы, 87.

В Соломенском районе:

ул. Василия Липковского, 1;

ул. Василия Липковского, 25;

б-р Чоколовский, 22;

б-р Чоколовский, 19-21;

Кольцевая дорога (угол ул. Сергея Колоса)

б-р Вацлава Гавела (угол ул. Героев Севастополя)

б-р Вацлава Гавела (угол ул. Отрадного)

просп. Воздухофлотский, 18/2;

ул. Соломенская, 39.

В Шевченковском районе:

ул. Багговутовская, 8-10;

ул. Данила Щербакивского, 56;

ул. Щусева, 44;

угол ул. Дорогожицкой и ул. Семьи Хохловых;

угол ул. Игоря Турчина и ул. Академика Туполева;

ул. Парково-Сырецкая, 10.

Напомним, сегодня, 13 декабря, в день святого апостола Андрея Первозванного с главной елки страны сняли шляпы, вызвавший споры в обществе. Елку украсили огромной шляпой 1 декабря. Стоит отметить, что такое дизайнерское решение собрало немало критики.