«Где найти свет в этой бесконечной тени?»: Кто такая Аманда Горман и почему Байден пригласил ее на инаугурацию

Инаугурация 46-го президента США Джо Байдена была самым ожидаемым событием в мире. За тем, как американский президент принес присягу следили миллионы человек. Однако не только Байден оказался в центре внимания. В этот день молодая американская поэтесса Аманда Горман получила шанс рассказать свою историю.

#Буквы рассказывают, о чем было стихотворение, который Горман, которое она прочитала на инаугурации.

Инаугурационная традиция

Аманда Горман стала самой молодой поэтессой из всех, которые когда-либо выступали на инаугурации президентов США. Ранее подобные выступления происходили на инаугурации Джона Кеннеди (1961), Билла Клинтона (1993 и 1997 годы) и Барака Обамы (2009 и 2013 годы). Похоже, в США появилась новая инаугурационная традиция.

Что известно об Аманде Горман?

Аманда Горман родился в Лос-Анджелесе в 1998 году. В детстве она имела дефект речи – так же как и новый президент США. Однако это лишь мотивировало ее участвовать в публичных выступлениях.

В 16 лет талант Аманды Горман оценили эксперты. Она стала молодежным поэтом-лауреатом в Лос-Анджелесе. Еще через три года во время учебы в Гарварде Аманда стала национальным молодежным поэтом-лауреатом – первым в истории страны.

В 2015 году девушка представила свою первую книгу стихов “Та, для кого пищи недостаточно”. Осенью 2021 года должна выйти ее иллюстрированная книга “Изменения поют”.

Звездный час

22-летняя девушка призналась, что очень обрадовалась, когда Байден позвал ее на инаугурацию. Для этого события она подготовила очень важный и особенный стих.

Перед инаугурацией Горман сказала New York Times, что не собирается “никоим образом омрачать то, что мы видели за последние несколько недель и, осмелюсь сказать, последние несколько лет”.

О чем инаугурационное стихотворение Горман?

Во время инаугурации Горман прочитала стихотворение “Холм, на который мы поднимаемся”. Он был адресован чиновникам и глобальной аудитории, которая следила за мероприятием.

Поэтесса описала штурм Капитолия, а также спрогнозировала новую эру США.

Интересно, что девушка в стихотворении вспомнила свое детство. В частности, она описывает себя как “тощую чернокожую девушку, чьи предки были рабами, и которую воспитывала мать-одиночка».

Приводим текст стихотворения на русском:

Когда день приходит, мы спрашиваем себя,

где найти свет в этой бесконечной тени?

Потери, которые мы несем,

море, которое мы должны перейти вброд

Мы выжили в пасти зверя,

Мы узнали, что покой – не всегда значит мир

Нормы и понятия

того, что просто есть,

не всегда – право

Но рассвет уже наш,

прежде, чем мы об этом узнали

Как-то нам удается это

Как-то мы выдержали шторм и стали свидетелями

явления нации, которая не сломлена,

а просто не завершена

Мы – преемники страны и времени,

В котором худая черная девушка,

происходящая от рабов и воспитанная матерью-одиночкой,

может мечтать о том, чтобы стать президентом,

оказаться перед ним, просто читая стихи

Да, мы далеки от шлифовки,

далеки от первобытности,

но это не значит, что мы

жаждем заключить идеальный союз

Мы ковали союз для того,

Чтобы создать страну, комфортную для всех культур, цветов кожи,

характеров и состояний человека

Мы смотрим не на то, что разделяет нас,

а на то, что перед нами

Мы убираем барьер, потому что знаем – наше будущее важнее всего,

прежде всего нам нужно оставить в стороне различия

Мы складываем оружие,

чтобы можно было протянуть руки

друг другу

Мы не хотим никому причинить вред, несем гармонию всем

Пусть хотя бы земной шар скажет, что это правда:

Даже скорбя, мы росли

Даже страдая от боли, мы надеялись

Даже устав, мы пытались

Быть связанными всегда, победоносными

Не потому что мы никогда больше не будем знать поражений,

а потому что никогда больше не будем сеять раздор

Священное Писание обещает,

что каждый будет сидеть под своей лозою и смоквой,

И никто их не испугает

Если мы должны жить лишь в своем времени,

Победа не будет лежать на острие,

Лишь на мостах, которые мы проложили,

Это будет обещание поляны

Холм, на который мы взбираемся

Если мы только решимся –

Лишь потому что Америка больше, чем гордость,

которую мы получили в наследство,

это – прошлое, в которое мы вошли,

чтобы исправить его

Мы увидели силу, которая могла расколоть нашу нацию,

а не распространять ее силу

Она могла уничтожить нашу страну, мешая

демократическим преобразованиям

И эта попытка оказалась почти успешной

Но, хотя демократию периодически могут откладывать,

ее не могут победить навсегда

В эту правду,

в эту истину мы верим

Пока мы смотрим в будущее,

история смотрит на нас

Это эпоха истинного искупления грехов

Мы боялись этого начала

Мы не чувствовали себя готовыми стать наследниками

столь ужасного часа,

но в нем мы нашли силы

Написать новую главу

Подарить себе надежду и смех

Однажды нас спросили,

как могли бы мы преодолеть катастрофу?

Теперь мы утверждаем,

Что катастрофа не смогла бы торжествовать над нами

Мы не будем отступать к тому, что было,

будем идти к тому, что будет

Страна в синяках, но здорова,

великодушна, но горда,

энергична и свободна

Нас не заставят сойти с пути,

и не преградят дорогу угрозами,

потому что мы знаем – наше бездействие и инертность

станут наследием нового поколения

Наши оплошности станут их ношей,

Но одно можно сказать точно:

Если мы соединим милосердие с силой,

а силу – с правом,

любовь станет нашим наследием

и подарит новое неотъемлемое право нашим детям

Поэтому давайте оставим после себя страну,

которая будет лучше оставленной нам

Каждый выдох моей груди цвета бронзы

превращает этот раненый мир в невиданный ранее

Мы придем с золотых остроконечных холмов запада,

мы придем с открытого всем ветрам северо-востока,

где наши предки когда-то осуществили революцию,

Мы придем из городов Среднего Запада в оправе озер,

мы придем с высушенного солнцем юга

Мы будем восстанавливать, примирять и исцелять,

и каждый известный закоулок нашей страны,

и каждый уголок того, что называется нашей страной,

все нации нашей страны явятся, прекрасные

истерзанные и прекрасные

Когда день приходит, мы выходим из тени,

пылающие и бесстрашные

Новый рассвет расцветает, мы его освободили,

Потому что всегда есть свет,

только бы нам хватило храбрости его увидеть

только бы нам хватило храбрости быть им