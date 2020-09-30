В США состоялся первый раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты – Дональда Трампа (Республиканская партия) и Джо Байдена (Демократическая партия).

#Буквы собрали главные тезисы из выступлений кандидатов.

Дебаты состоялись в городе Кливленд (штат Огайо). Кандидаты в президенты дебатировали в том же помещении, где несколько месяцев назад был временный госпиталь для больных коронавирусом.

Для проведения дебатов были установлены специальные правила Центром общественного здоровья Кливленда.

Присутствующим в зале, которые сидели с соблюдением социальной дистанции, было запрещено что-либо выкрикивать, как-либо выказывать свою реакцию, а также – аплодировать.

Аплодисменты были разрешены только в самом начале дебатов, когда на сцену вышли Байден и Трамп.

Кандидаты не приближались друг ко другу для того, чтобы пожать руки. Было принято решение отменить даже традиционное в эпоху коронавируса приветствие локтями.

Об Украине

Прямо тема Украины во время дебатов не поднималась. Байден ни разу не обмолвился о нашей стране, тогда как Трамп вспоминал о ней в контексте работы сына своего оппонента, Хантера Байдена, в компании Burisma. Он упоминал, что Хантер сколотил «коррупционное состояние» за время работы в Украине, а также, что заработал в компании сотни тысяч долларов. Об этом он упоминал дважды, когда Байден пытался уличить его в мошенничестве и в том, что Трамп не платит налоги должным образом.

“Почему, просто из любопытства, тогдашний мэр Москвы, его жена, дали вашему сыну $3,5 млн? Что он сделал в Burisma, чтобы заслужить $183 тыс?”, – спросил Трамп у Байдена.

Он также отметил, что Украину на этой схеме обворовали на миллионы долларов.

О Верховном суде

Трамп предложил нового кандидата на пост судьи Верховного суда, Эмми Кони Барретт, после смерти Рут Гинзбург. Но Байден считает, что это неправильно, и республиканцам стоило бы повременить с таким решением.

По словам президента США, кандидатуру Эмми предложили сразу же, так как у Республиканской партии есть большинство в Конгрессе и Белом доме, а теперь нужно большинство и в Верховном суде.

Байден же считает, что нужно предлагать кандидатуру нового судьи после выборов президента США. Он отметил, что не против кандидатки Трампа, но считает ее выдвижение “неконституционным”.

Трамп отстаивал свое мнение, указывая, что его выбирали на четыре года и срок его полномочий еще не закончился, потому он имеет право предлагать кандидата в Верховный суд.

О здравоохранении

Несмотря на то, что темы здравоохранения не было в повестке, о ней упомянул Байден. Модератор спросил у Трампа, почему тот критиковал систему медицинской помощи Obama care, но ничего не предложил взамен за четыре года президентства. Но Трамп уверен, что стал первым президентом, который объявил войну фармацевтическим компаниям, и именно во время его каденции стоимость медикаментов снизилась на 80 – 90%.

О коронавирусе

Байден утверждает, что у Трампа нет и не было плана – как противостоять коронавирусу.

“Вам нужно выбраться из бункера и вытащить голову из песка”, – посоветовал от Трампу.

Но президент США не согласен с его стратегией противостояния коронавирусу. Он отметил, что по мнению демократов границы США должны оставаться открытыми, несмотря на ситуацию в мире.

“Уже погибли миллионы людей! Даже одна смерть – это ужасно. Китай должен нести ответственность”, – сказал Трамп.

Он напомнил Байдену, что, когда закрыл границы страны в марте, тот называл его ксенофобом и расистом из-за этого. Также он сказал, что губернаторы-демократы и главный инфекционист страны доктор Энтони Фаучи говорили о том, что Трамп среагировал на коронавирус прекрасно и “спас миллионы жизней”.

Трамп считает, что если бы президентом был Байден, то в стране погибло бы гораздо больше людей вследствие заражения коронавирусом.

Что касается периода после выборов, Трамп выступил за то, чтобы “открыть страну”, чтобы она “работала и жила”. У Байдена другое мнение. Он против открытия школ и бизнеса, но за частичное возобновление работы предприятий с сохранением необходимых мер предосторожности.

Об экономике

Модератор дебатов отметил, что восстановление экономики США происходит довольно быстро и даже гораздо быстрее запланированного. Трамп это подтвердил, отметив, что за много лет США удалось создать “мощную экономику”, которую не сразить даже «китайской чуме». Он отметил, что 10 миллионов американцев уже вернулись на работу.

Но Байден настроен скептически и уверен, что вскоре в экономике опять будет спад. Он сказал, что сначала нужно разобраться с коронавирусным кризисом, а после этого «заниматься экономикой».

О расизме

Трамп считает, что президент США не имеет права занимать чью-либо сторону в расовых конфликтах, так как по обе стороны находятся “хорошие люди”. По мнению же Байдена, президент США призван защищать тех, кто более слаб.

О кандидатах

В этом блоке Трамп говорил о своих достижениях. Он сделал акцент на том, что, если бы не «китайская чума» – сейчас страна была бы в “прекрасном состоянии”.

Байден же ответил, что при Трампе люди стали жить хуже, стали “более слабыми, более расколотыми, более бедными, стали более проявлять насилие”.

Об изменениях климата

Модератор напомнил о том, что Трамп уже не раз заявлял, что не верит в «изменения климата» или “глобальное потепление”, считает, что это “чушь”.

У Байдена противоположное мнение. Он говорит, что одним из первых решений на посту президента будет относительно возвращения страны к Парижскому климатическому договору.

О выборах

Байден считает, что выборы будут абсолютно безопасными, несмотря на то, что в этом году у граждан будет возможность для “голосования по почте”. Он отметил, что на этот раз граждане имеют много вариантов для того, чтобы отдать свой голос за кого-либо из кандидатов.

Со своей стороны, Трамп считает, что голосование по почте дискредитирует честность выборов и уверен, что они будут сфальсифицированы.

Отметим, это был первый раунд дебатов. Последующие два запланированы на 15 и 22 октября.

Во время этих дебатов Трамп и Байден говорили на такие темы: прошлое кандидатов; Верховный суд; пандемия коронавируса; расовые протесты и насилие в городах; честность предстоящих выборов; экономика.