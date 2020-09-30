В США состоялся первый раунд дебатов между кандидатами на должность президента США: Дональдом Трампом и Джо Байденом. В связи с эпидемией коронавируса были установлены особые правила для аудитории.

Об этом сообщил модератор дебатов – журналист телеканала Fox News Крис Уоллес.

Дебаты состоялись в городе Кливленд (штат Огайо). Интересно, что кандидаты в президенты дебатировали в том же помещении, где несколько месяцев назад был временный госпиталь для больных коронавирусом.

Модератор встречи сообщил, что для проведения дебатов были установлены специальные правила Центром общественного здоровья Кливленда.

Так, присутствующим в зале, которые сидели с соблюдением социальной дистанции, было запрещено что-либо выкрикивать, как-либо выказывать свою реакцию, а также – аплодировать.

Аплодисменты были разрешены только в самом начале дебатов, когда на сцену вышли Байден и Трамп.

Кандидаты также не приближались друг ко другу для того, чтобы пожать руки. Уоллес отметил, что было принято решение отменить даже традиционное в эпоху коронавируса приветствие локтями.

Кандидатам не предоставляли возможность для вступительной речи. Модератор сразу же перешел к блоку из шести вопросов.

Отметим, это был первый раунд дебатов. Последующие два запланированы на 15 и 22 октября.

Во время этих дебатов Трамп и Байден говорили на такие темы: прошлое кандидатов; Верховный суд; пандемия коронавируса; расовые протесты и насилие в городах; честность предстоящих выборов; экономика.