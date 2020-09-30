Об этом сообщил модератор дебатов – журналист телеканала Fox News Крис Уоллес.
Дебаты состоялись в городе Кливленд (штат Огайо). Интересно, что кандидаты в президенты дебатировали в том же помещении, где несколько месяцев назад был временный госпиталь для больных коронавирусом.
Модератор встречи сообщил, что для проведения дебатов были установлены специальные правила Центром общественного здоровья Кливленда.
Так, присутствующим в зале, которые сидели с соблюдением социальной дистанции, было запрещено что-либо выкрикивать, как-либо выказывать свою реакцию, а также – аплодировать.
Аплодисменты были разрешены только в самом начале дебатов, когда на сцену вышли Байден и Трамп.
Кандидаты также не приближались друг ко другу для того, чтобы пожать руки. Уоллес отметил, что было принято решение отменить даже традиционное в эпоху коронавируса приветствие локтями.
Кандидатам не предоставляли возможность для вступительной речи. Модератор сразу же перешел к блоку из шести вопросов.
Отметим, это был первый раунд дебатов. Последующие два запланированы на 15 и 22 октября.
Во время этих дебатов Трамп и Байден говорили на такие темы: прошлое кандидатов; Верховный суд; пандемия коронавируса; расовые протесты и насилие в городах; честность предстоящих выборов; экономика.
- Как сообщалось ранее, газета The New York Times проанализировала налоговые декларации Трампа и компаний, принадлежащих Trump Organization, начиная с 1990-х годов, а также его личные отчеты по 2016 и 2017 годы. По итогам издание сообщило, что за 2016 и 2017 годы Трамп заплатил всего 750 долларов налога на прибыль, а также в течение 10 лет не платил налог вообще.
- Трамп отреагировал на эти обвинения.