23 октября состоялся третий, финальный, раунд дебатов между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом. Их уже успели назвать конструктивными.

#Буквы собрали главное о третьем раунде дебатов.

Третьи дебаты состоялись в Нэшвилле (штат Теннесси). Дебаты разделили на шесть раундов по 15 минут.

Каждый кандидат отвечает на вопрос модератора две минуты, после чего начинается дискуссия. Политикам запрещено перебивать друг друга во время ответа на вопрос. Если это произойдет, им приглушали микрофоны. При этом, кандидаты друг друга слышали, а зрители – нет, так как звук микрофонов важен только для телевизионной трансляции.

Между кандидатами изначально установили перегородку из эко-стекла, однако за полтора часа до дебатов ее убрали, поскольку оба кандидата получили отрицательные результаты ПЦР-тестов. Политики дискутировали на расстоянии 3,5 м – это мера предосторожности.

Модератор дебатов – журналистка NBC News Кристен Уэлке.

Всего дебатировались шесть вопросов:

борьба с COVID-19;

американские семьи и их благосостояние;

расовая проблема в США;

глобальное потепление и загрязнение окружающей среды;

национальная безопасность;

лидерство.

Борьба с COVID-19

Трамп напомнил, что коронавирус появился в США из Китая. При этом, несмотря на большое количество новых случаев заражения, американские медики научились предоставлять необходимую помощь, что позволило снизить смертность.

Он уверяет, что в ближайшие недели будет доступна вакцина от COVID-19.

“У нас скоро появится вакцина. Она готова. Об этом будет объявлено в течение нескольких недель, и она будет доставлена. У нас есть операция Warp Speed, военные будут распределять и распространять вакцину”, – сказал он.

О готовности эффективной вакцины скоро могут объявить компании Moderna и Johnson & Johnson.

Джо Байден, раскритиковал его, заявив:

“Это тот самый парень, который в прошлый раз сказал вам, что все закончится к Пасхе. Тот самый парень, который говорил: “Не волнуйтесь, к лету все закончится”. Нас похоже ждет сложная зима”, – сказал Байден.

Байден считает, что у Трампа нет четкого плана, и нет перспектив, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года.

Национальная безопасность

Модератор напомнила, что по данным разведки Россия и Иран вмешиваются в американские выборы. В частности, избиратели во Флориде получают “угрожающие сообщения”, касающиеся голосования.

Байден заявил, что любое иностранное государство, которое пытается вмешаться в американские выборы, на самом деле пытается вмешаться в “американский суверенитет”. Байден назвал адвоката президента США Руди Джулиани “российской пешкой”, отметив, что того “кормят российской информацией”.

“Я не понимаю, почему этот президент (Трамп) не хочет взяться за Путина, который платил за то, чтобы убивали американских солдат в Афганистане”, – сказал Байден.

В ответ Трамп напомнил о том, что Байден якобы получил 3,5 миллиона долларов со стороны России. Он считает себя президентом США, который наиболее жестко отнесся к России.

Трамп сказал, что демократы потратили 48 миллионов долларов на расследование, связанное с возможным вмешательством России в выборы в США, что привело к победе Трампа, но “не нашли ничего”.

“Уверен, если бы они потратили всего миллион долларов на расследование в отношении вас (Байдена, – ред.), то точно что-то бы нашли”, – парировал Трамп.

Американские семьи

В этом аспекте кандидаты говорили об обязательном медицинском страховании. Между ними снова возникла тема Obama Care.

Трамп считает, что ее следует заменить более эффективной и обвинил Байдена в бездействии, когда тот был у власти.

“Каждый человек должен иметь право на медицинскую помощь. Это не привилегия, это его право! Поэтому мы продолжим развивать страховую медицину”, – ответил ему Байден.

Также в аспекте американских семей кандидаты говорили об эмиграционной политике. Трамп заявил, что поддерживает только легальную иммиграцию, которая не противоречит законодательству США.

При этом Байден сказал, что готов обеспечить “путь к гражданству” даже для нелегальных иммигрантов. Он отметил, что нелегальные мигранты имеют право убедить американское правительство в том, что им необходимо “политическое убежище”.

Расовая проблема в США

Байден рассказал, что его дочь работает социальным работником, потому прекрасно понимает, что происходит среди людей с другим цветом кожи. Он считает, что в США по-прежнему есть “социальная дискриминация” в отношении детей с другим цветом кожи.

Трамп же заявил, что реформировал уголовное законодательство, чем безусловно помог тем, кто страдал о расовой несправедливости.

“Никто не сделал больше для темнокожего населения, чем Дональд Трамп. Ну, разве что кроме Авраама Линкольна”, – сказал он.

Президент США утверждает, что ему пришлось “выкручивать руки либералам”, чтобы изменить законодательство в отношении темнокожих граждан, их прав и свобод.

Климат

У Трампа и Байдена совершенно разные подходы к вопросу климатических изменений.

Байден говорил о необходимости быстрого перехода к экологически чистым источникам энергии, а Трамп лишь высмеял эту идею.

“Это наш моральный долг. Глобальное потепление – угроза для всего человечества”, – сказал Байден.

Трамп ему ответил, что «очень любит природу», но не будет тратить столько денег на это. Он считает, что американцы потеряют работу, если в стране будут такие глобальные изменения.

Трамп заверил, что при нем в стране действуют строгие экологические стандарты и активно добываются нефть и газ. При этом президент отметил, что его администрация помогает и развитию новых источников энергии.

План Байдена Трамп оценил в $100 трлн и назвал нереалистичным выделение такой суммы. Байден не согласился с этой оценкой, выразив удивление по поводу суммы, которую назвал оппонент.

Также Трамп считает, что США – “очень чистые”, а по-настоящему “грязно” в Китае, России и Индии.

Лидерство

У оппонентов спросили, что бы они сказали американским гражданам, которые за них не голосовали, в день инаугурации.

Трамп сказал, что США- должны быть успешной страной. Именно успех может объединить людей.

Байден сказал, что в должности президента попытается сделать так, чтобы каждый американец был услышан.

О Хантере Байдене и Украине

Байден утверждает, что ни он, ни его сын Хантер денег из Украины не получали.

Трамп напомнил Байдену о том, что во времена администрации Барака Обамы, когда Украина просила помочь с летальным оружием, чтобы укрепить позиции на Донбассе, тот отказал. Также он напомнил о том, что именно Обама причастен к тому, что в свое время Россия приумножила Черноморский флот и количество подлодок.

Трамп сказал, что никогда не получал ни копейки от Украины, тогда как Хантер Байден зарабатывал в компании Burisma, а его отец получал откаты.