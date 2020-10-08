В среду, 7 октября, в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта) состоялись дебаты кандидатов в вице-президенты США на выборах 2020 года – Майка Пенса (от республиканца Дональда Трампа) и Камалы Харрис (от демократа Джо Байдена).

Трансляцию вел американский телеканал CNBC.

Структура и формат дебатов

Это были первые и единственные дебаты кандидатов в вице-президенты США 2020 г.

В условиях эпидемии коронавируса между участниками дебатов установили перегородку из органического стекла, чтобы минимизировать риск передачи вируса. Все присутствующие в зале сдали тест на коронавирус (допустили тех, у кого был отрицательный результат) и были в защитных масках.

Модератором дебатов была Сьюзен Пейдж, представительница издания USA Today, у которой около 50 лет журналистского опыта. Она писала о десяти президентских кампаниях в США.

Дебаты продолжались 90 минут. Модератор разделила их на 9 сегментов по 10 минут. Первой на вопросы модератора отвечала Камала Харрис: это определили путем подбрасывания монеты.

Кандидаты готовились по-разному. В штабе Пенса рассказали, что несмотря на опыт в политике, а также учитывая тот факт, что четыре года назад он уже участвовал в таких дебатах, вице-президент США не пренебрег подготовкой.

В штабе Харрис не раскрыли подробностей ее подготовки к дебатам, а лишь отметили, что сенатор готовилась основательно, учитывая, что в случае выигрыша Джо Байдена на президентских выборах может стать первой женщиной вице-президентом в истории страны.

Как прошли дебаты?

В отличие от первого раунда дебатов кандидатов в президенты США, Харрис и Пенс продемонстрировали, что умеют придерживаться установленных правил и разговаривать, апеллируя фактами. Харрис и Пенс, отвечая на вопросы модератора, пытались максимально подчеркнуть, что их позиции по всем девяти вопросам – значительно отличаются. Это дало возможность американцам сравнить представленные позиции демократов и республиканцев.

Главным недостатком дебатов был тот факт, что часто Харрис, как и Пенс, не отвечали на поставленный вопрос прямо или же говорили совершенно на другую тему.

Вопросы на дебатах

Первым вопросом дебатов модератор выделила реагирование администрации на эпидемию коронавируса. Харрис обвинила Трампа в приуменьшении значения и опасности коронавирусной инфекции. В ответ Пенс заявил, что скрывал правду не Белый дом, а Китай и ВООЗ. Он сделал акцент на том, что, когда Трампа переизберут на второй срок, он “заставит Китай ответить”.

После этого Харрис и Пенс отвечали на вопросы, связанные с экономическим ростом США после пандемии, климатических изменениях, о торговых отношениях с Китаем, о Верховном суде, о здравоохранении, о полицейской вседозволенности и расовых протестах.

Самым интересным на дебатах назвали вопрос о том, смогут ли Харрис и Пенс занять президентских пост в случае, если Байден или Трамп не смогут занять эту позицию по какой-то причине.

“Дональду Трампу 74 года, Джо Байдену – 77. Учитывая их возраст и опасность, которую несет коронавирус, как вы оцениваете роль вице-президента в такой ситуации?” – спросила модератор.

Но Харрис, как и Пенс, решили не отвечать прямо на поставленный вопрос.

Представительница лагеря демократов лишь сказала, что у них с Байденом полное взаимопонимание и она имеет опыт для выполнения самой сложной работы в президентской администрации. Пенс же сказал, что Трамп – в прекрасной физической форме и будет восхитительным президентом.

Аналогично Трампу и Байдену, кандидаты в вице-президенты не ответили прямо на вопросы, связанные с признанием результатов выборов и мирной передачей власти.

Что говорили об Украине?

Как на первых дебатах кандидатов в президенты, Харрис и Байден не упоминали прямо об Украине.

Харрис посчитала нужным упомянуть о взаимоотношениях Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. В контексте ответа на вопрос об отношениях США с Китаем Харрис сказала, что Трамп “заигрывает с диктаторами”. В частности, она назвала имя российского главы государства. Она повторила тезис, который уже не раз произносили демократы: Трамп больше верит Путину, чем американской разведке. Харрис сделала акцент на том, что когда Байден станет президентом США, то “заставит Путина ответить за все”.

“Я являюсь членом сенатского комитета по разведке и американское разведывательное сообщество заявляло нам о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году и пытается делать это в 2020 году. То же самое заявляет и директор ФБР Кристофер Рей, но Дональд Трамп предпочитает верить на слово президенту Владимиру Путину, вопреки заявлениям американского разведывательного сообщества”, – сказала она.

Пенс не согласен с таким мнением Харрис. Он сказал, что Трамп добился, чтобы страны-партнеры платили более высокие взносы в НАТО, а также сумел “разгромить ИГИЛ” и сделал Америку более сильной.

“Джозеф Байден, когда занимал должность вице-президента, обещал это сделать, но так никогда и не сделал. Мы укрепили наши союзы, стали более требовательными. НАТО сейчас вносит больший вклад в общую оборону, чем когда-либо прежде. Мы укрепили наши союзы по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону”, – сказал Пенс.

Об Украине Пенс вспомнил мельком. Он обвинил демократов в том, что на протяжении трех лет те пытались поставить под сомнение легитимность власти Трампа и хотели добиться импичмента из-за “одного телефонного звонка” речь шла о телефонном разговоре Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который стал основанием для рассмотрения возможного импичмента Трампа.

Кто победил на дебатах

В Демократической партии заявили, что лучшей на дебатах была Харрис, а республиканцы выделили заслуги Пенса.

“Майк Пенс мощно выиграл”, – написал Трамп.

“Камала Харрис, мы все гордимся тобой”, – написал Байден.

У Байдена и Трампа осталось меньше месяца, чтобы проводить агитацию. Им предстоит еще два раунда дебатов – 15 и 22 октября.

На сегодняшний день 5,5 миллионов американских граждан уже проголосовали на выборах.