По состоянию на 31 августа 2020 года дебиторская задолженность Министерства обороны Украины составляла 9,3 миллиардов гривен.

Об этом говорится в письме Министерства к Кабинету Министров, который оказался в распоряжении экспертной организации StateWatch.

Отмечается, что на 31 августа 2020 года с общей суммы просроченной дебиторской задолженности работы фактически выполнены на общую сумму 417,2 млн грн, идет согласование договорной цены и осуществляется документальное их оформление.

По данным ведомства, во всех случаях несоблюдения поставщиками продукции и исполнителями работ взятых обязательств, Министерством ведется претензионно-исковая работа и принимаются меры по применению штрафных санкций, предусмотренных условиями договоров и государственных контрактов.

Кроме того, в течение августа этого года Минобороны получило на условиях авансирования предметы закупки и погасило дебиторскую задолженность на общую сумму 414,1 млн грн, в том числе:

198,5 млн грн – продукцию (работы, услуги) получено в сроки, определенные условиями договоров и государственных контрактов.

215,6 млн грн – поставка продукции (выполнения работ, оказания услуг) проведено раньше сроков, на которые предоставлялся аванс.

Также в течение августа предприятиями-должниками была поставлена продукция (выполненные работы, оказанные услуги) в счет погашения просроченной задолженности прошлых периодов на сумму 40,5 млн грн.

По данным StateWatch на официальном сайте Минобороны среди компаний, которые вовремя поставляют товары и услуги, числится 97 предприятий.