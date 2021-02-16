Молодые люди все чаше отказываются от использования в социальных сетях эмодзи, которые были популярны среди миллениалов.

Об этом пишет CNN.

В последние недели два поколения, разбирающиеся в Интернете, спорят в видео и комментариях на TikTok об отличительных чертах тысячелетней культуры, которые сейчас поколение Z (люди, родившиеся в период с 1997 по 2012 год) считает некрасивыми. В этом списке оказались и популярные смеющиеся и плачущие эмодзи, которые некоторые миллениалы (люди, родившиеся с 1981 по 1996 год), используют сотни раз в день или даже чаще.

“Что не так со смеющимся смайликом?” – спросил один пользователь в комментариях в TikTok. Другой ему ответил: “Это так неуместно”.

Еще одна женщина призналась, что она сократила использование этого смайлика после того, как узнала, что дети этого не делают. Другой 21-летний парень рассказал, что он использует все, кроме смеющихся смайликов.

“Я перестал его использовать некоторое время назад, потому что видел, как его используют пожилые люди, такие как моя мама, мои старшие братья и сестры, и просто пожилые люди в целом”, – объяснил он.

Для многих представителей поколения Z смайлики 💀 стали популярной заменой смеха. Это визуальная версия жаргонной фразы “Я мертв” или “Я умираю”, которая означает, что что-то очень забавное.

Другие приемлемые альтернативы: смайлики 😭 (официально называемые “Громко плачущее лицо”) или просто написание “lol” (громкий смех).

Семнадцатилетний Ксавье Мартин назвал эмодзи 😂 “мягким” и сказал, что “немногие люди” его возраста используют его. А 21-летняя Стейси Тиру предпочитает настоящие плачущие смайлики, потому что они демонстрируют более сильные эмоции и кажутся более драматичными. По словам девушки, она даже не смогла найти смайлик 😂 на клавиатуре своего iPhone.

Подобный смайлик под названием “Катаюсь по полу со смехом” (🤣) также больше не в моде.

😂, официальное название которого “Face with Tears of Joy”, в настоящее время является наиболее часто используемым смайликом на Emojitracker, веб-сайте, который показывает использование смайликов в Twitter в режиме реального времени.

Поколение Z, родившееся после 1996 года, выросло в то время, когда Интернет был уже повсеместным. Для сравнения, некоторые миллениалы помнят времена до знакомства с Интернетом – многие из них попали в мир смайликов и Интернет-жаргона не через текстовые сообщения или социальные сети, а через программу мгновенного обмена сообщениями AOL Instant Messenger.

По словам главного специалиста по смайликам Emojipedia Джереми Берджа, как ни странно, старшие поколения склонны воспринимать смайлики буквально, в то время как молодые люди становятся более креативными.

Представители поколения Z отметили, что им нравится приписывать смайликам свое собственное значение, которое затем распространяется среди других в их когорте, часто через социальные сети.