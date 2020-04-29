Письмо опубликовано на информационном портале “Левый берег”.

Директоры украинских культурных институций, исследователи, художники и режиссеры, обратились с этим требованием к главе и членам Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”.

В частности, коллективное обращение подписал 65 деятелей культуры, среди которых: журналист, председатель правления Национальной Общественной Телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, писатель Сергей Жадан, писательница Оксана Забужко, генеральный директор Украинского института книги Александра Коваль и другие.

“Мы считаем невозможным игнорировать неоднократно озвученные намерения господина Хржановского перенести апробированы в ходе работы над проектом “Дау” методы (некоторыми специалистами расцениваемые как методы социальной инженерии) на чувствительную сферу комеморации трагедии Холокоста. Мы считаем также недопустимыми непрозрачность управленческих решений и отсутствие подотчетности института общественности. Создание Мемориала “Бабий Яр” – общее дело Благотворительного фонда Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”, украинской власти, международных стейкхолдеров и украинского общества. Благотворительные пожертвования, пусть щедрые, не имеют превращать Мемориал на частное дело и не дают права на волюнтаристские решения. Призываем Наблюдательный совет уволить господина Хржановского с должности художественного руководителя Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр” …” – сказано в письме.

Также они требуют возобновить работу Общественного совета, распущенного в прошлом году, в связи с реструктуризацией центра.

“По нашему убеждению, мемориалы Холокоста призваны предотвращать появление в будущем моральных выборов, перед которыми становились его жертвы…Симулировать ситуации подобного выбора – недопустимо”, – считают авторы письма.

Авторы письма напомнили, что 23 апреля 2020 Карел Беркгоф, главный историк Мемориала с февраля 2017 по январь 2020, отказался поддерживвать Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр” по этическим соображениям, ссылаясь на драматические изменения в институте, которые начались после назначения Хржановского.

Нидерландский историк также раскритиковал предложенные Хржановским методы мемориализации трагедии Бабьего Яра. Среди них — построение “психометрических алгоритмов”, участие в экспериментах, “в которых посетители оказываться в роли жертв, коллаборационистов, нацистов и военнопленных, которых заставляли сжигать трупы” и другие.