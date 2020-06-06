Кабинет Министров Украины, вводя карантинные ограничения в стране, действовал на грани своих полномочий. Но серьезных нарушений при принятии постановлений КМУ не было.

Об этом заявил в интервью “Радио Свобода” министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, относительно юридической стороны карантина существуют три аспекта: процедура введения, законность самих ограничений и сбалансированность решений.

Что касается законности, то Правительство “прошло по краю полномочий”.

“Действовал ли Кабмин в пределах, установленных законом? Здесь можно точно сказать, что мы прошли по самому краю полномочий. Дальше уже точно была бы незаконность. Рисковая тактика. Никакого запаса мы себе не оставляли, “не дули на холодное”, – отметил Малюська.

Он уточнил, что окончательную оценку законности введения карантинных ограничений в Украине может дать суд.

“Есть много дискуссий по поводу того, была ли полностью соблюдена легальная процедура введения карантина или нет. Короткий ответ: в конце концов оценку даст суд. У нас есть множество исков в Окружном административном суде, где эти решения пересматриваются. Ключевой тезис, который нужно помнить: любое процедурное нарушение влечет за собой незаконность принятого решения. Это касается не только актов Кабмина, но и корпоративных решений, решений юридических лиц, других административных актов. Только существенные нарушения процедуры, которые повлияли на суть акта, могут повлечь за собой признание его незаконным. Поэтому установим в суде. Мы считаем, что каких-либо серьезных нарушений не было при принятии любых постановлений Кабмина, касающихся карантина. Но опять же: решит суд”, – объяснил глава Минюста.

Малюська проинформировал, что сбалансированность решений по карантину может оценивать не только украинский суд, но и международные учреждения, в том числе Европейский суд по правам человека.

По мнению министра, “сбалансированность у нас была соблюдена, потому что мы в принципе применяли те же подходы, которые были применены в большинстве стран Западной Европы”.

По словам главы Минюста, если суд решит, что Конституция была нарушена при введении в стране карантина, вероятно, государство будет нести убытки, но задача государства – заботиться о жизни и здоровье людей.

“Даже, если, допустим, было какое-то нарушение процедуры, нарушение Конституции, цель была защитить людей, защитить их жизнь и здоровье. И это по большому счету удалось, если мы посмотрим на цифры заболеваемости и смертности в Украине и в странах, которые среагировали несколько позже. Соответственно я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина”, – рассказал он.

Малюська добавил, что действия Правительства “были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными”.

“Я не думаю, что будут какие-то существенные выплаты государства в связи с карантином. А даже если они и будут, незначительные, то все равно это оправдано”, – подытожил министр.

(На видео – с 2:50)