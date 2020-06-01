Об этом она написала в комментариях под постом журналиста Евгения Кузьменко в Facebook.
“Наслушавшись слухов про то, что приехавшая в Киев Хатия Деканоидзе претендует (одновременно) на должности главтаможенника, шефа МВД и шефа налоговой, хочу прояснить ситуацию. Скажи, Хатия, ты кем у нас будешь?” – прямо спросил журналист.
Деканоидзе ответила в комментариях под постом. Она назвала информацию о вероятных назначениях сплетнями и фейками.
“Я на должность не претендую и не собираюсь. Но всегда буду болеть за сильную Украину”, – заявила она.
На вопрос о цели визита в Украину Деканоидзе ответила, что с личными целями. Затем она добавила, что как члена партии Михаила Саакашвили в Грузии ее сейчас интересуют октябрьские выборы в Грузии.
Напомним, в понедельник, 1 июня, на заседании фракции “Слуги народа” будет поднят вопрос о возможной отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.
- 16 ноября 2016 года Кабинет Министров уволил Хатию Деканоидзе с должности главы Национальной полиции.
- 16 ноября 2016 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил личному составу Национальной полиции временно исполняющего обязанности главы Нацполиции Вадима Трояна.
- 18 ноября 2016 года Арсен Аваков заявил, что отставка Хатии Деканоидзе была плановой.