Соответствующая информация была опубликована на сайте НАПК.

В собственности Ермака, по-прежнему находится квартира в Киеве площадью 107,8 кв.м, которая приобретена в ноябре 2005 года.

Глава ОПУ задекларировал автомобиль Mercedes-Benz 2019 г.в. за 2972776 грн.

Так, зарплата Ермака в должности главы Офиса президента составила 444 539 грн.

Еще около 17 тыс. грн он получил в качестве зарплаты в двух компаниях, 5 тыс. грн – от отчуждения ценных бумаг и 8944 грн страховых выплат.

На счетах Ермака в украинских банках лежит почти 227 тыс. грн. Наличными глава ОПУ сохраняет $153 тыс. и 50 тыс. евро.

Ермак имеет доли в пяти компаниях и совокупные корпоративные права на 96 тыс. грн.

Кроме того, он указал более 1,3 миллиона гривен средств, одолженных компании “Гарнет Интернешнл Медиа Групп”, и задолженность этой компании по двум договорам в размере более 8,3 миллиона гривен.

К концу 2020 в Ермака был остаток кредита – более 2,6 миллиона гривен, который взял в 2006 году для приобретения квартиры.