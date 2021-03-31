Соответствующая информация была опубликована на сайте НАПК.
В собственности Ермака, по-прежнему находится квартира в Киеве площадью 107,8 кв.м, которая приобретена в ноябре 2005 года.
Глава ОПУ задекларировал автомобиль Mercedes-Benz 2019 г.в. за 2972776 грн.
Так, зарплата Ермака в должности главы Офиса президента составила 444 539 грн.
Еще около 17 тыс. грн он получил в качестве зарплаты в двух компаниях, 5 тыс. грн – от отчуждения ценных бумаг и 8944 грн страховых выплат.
На счетах Ермака в украинских банках лежит почти 227 тыс. грн. Наличными глава ОПУ сохраняет $153 тыс. и 50 тыс. евро.
Ермак имеет доли в пяти компаниях и совокупные корпоративные права на 96 тыс. грн.
Кроме того, он указал более 1,3 миллиона гривен средств, одолженных компании “Гарнет Интернешнл Медиа Групп”, и задолженность этой компании по двум договорам в размере более 8,3 миллиона гривен.
К концу 2020 в Ермака был остаток кредита – более 2,6 миллиона гривен, который взял в 2006 году для приобретения квартиры.
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