Дексаметазон может спасти жизнь больным коронавирусом.

Об этом сообщается в материале британской службы BBC.

Уточняется, что дексаметазон является недорогим и широко распространенным лекарством.

По словам британских экспертов, лечение небольшими дозами стероида по состоянию на сегодняшний день является главным прорывом в борьбе с коронавирусом.

“Это на треть уменьшает смертельные риски для пациентов, которые находятся на искусственной вентиляции легких и на одну пятую для тех, кто находится на кислороде”, – говорится в статье.

Согласно подсчетам исследователей, использование дексаметазона для лечения коронавируса с самого начала эпидемии могло бы спасти 5000 жизней. При этом дешевизна препарата делает его доступной для жителей бедных стран с большим количеством случаев заражения коронавирусом.

В данный момент препарат используют для снятия воспаления и остановки поражения иммунной системы.

“Это пока единственное лекарство, которое точно уменьшает смертность и то существенно. Это прорыв”, – заявил эксперт Питер Хорби.

При этом отмечается, что дексаметазон не помогает людям, которые легко переносят коронавирус. Тем, у кого не затрудняется дыхание.

Дексаметазон используется с ранних 60-х годов для лечения различных заболеваний, среди которых астма или артрит.