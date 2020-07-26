Об этом на брифинге сообщил министр Максим Степанов.

“Это гормональный препарат. Очень четко расписана схема, каким образом он используется, при каких состояниях. Он применяется исключительно при кислороднозависимых состояниях, когда человеку дают кислород в связи с развитием дыхательной недостаточности”, – рассказал он.

При этом министр подчеркнул, что не следует применять дексаметазон самостоятельно.

“Также были внесены изменения относительно использования лекарственного средства ремдесивир. Полностью были исключены из протокола применения такие лекарства, как лопинавир и ритонавир. Также были внесены изменения относительно схем применения гидроксихлорохина. Сейчас он будет использоваться исключительно при средней тяжести течения болезни в условиях стационара”, – рассказал Максим Степанов.