Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

“Следователи отдела по расследованию “дел Майдана” Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему следователю Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что он подозревается в злоупотреблении властью и служебным положением, заведомо незаконном задержании, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности совместном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией, служебном подлоге и незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 366 и ст. 340 Уголовного кодекса Украины).

“Следствием установлено, что бывший милиционер незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности 4-ех человек за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 в центральной части Киева. Сейчас готовится ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения”, — отметили в ГБР.

Сообщается также, что по данному делу объявлен в розыск бывший заместитель прокурора Днепровского района Киева (предполагается, что он находится в незаконно аннексированном Россией Крыму). Второму фигуранту дела — главе Днепровского районного суда Киева и судье этого же суда — также намерены сообщить о подозрении.