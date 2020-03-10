Правоохранители задержали подозреваемого в деле о похищении и пытках активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также убийстве последнего.

Об этом сообщили в пресс-службе Офисе генпрокурора Украины.

“10 марта 2020 прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с сотрудниками ГБР и Нацполиции задержали гражданина, подозреваемого в похищении и истязании участников мирных акций протеста 2013-2014 годов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а также убийстве последнего”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный был объявлен в розыск в 2014 году. В 2015 году он получил паспорт гражданина Украины на другое имя и продолжил скрываться от правоохранителей.

Ему сообщили о подозрении о уголовных преступлениях, предусмотренных п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство заложника или похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного Кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об обращении к следственному судье с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская отметила, что это “хорошая новость” и сообщила, что подозреваемый работал непосредственно на бизнесмена Алексея Чеботарева (сейчас в розыске), которого подозревают в “заказе услуг” титушек.

“Хорошая новость. Только задержали подозреваемого по делу об убийстве Юрия Вербицкого похищения Игоря Луценко – титушки Сергея Мысливого. По версии следствия был привлечен непосредственно к похищению Луценко и Вербицкого из Александровской больницы в ночь 21-го января 2014-го года. А “постоянная занятость” подозреваемого – у Алексея Чеботарева”, — написала Закревская в Facebook.